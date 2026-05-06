وزارت خارجۀ ایالات متحده اعلام کرد که قنسولگری عمومی خود در پشاور را بهگونه تدریجی میبندد؛ ادارۀ که برای سالها یکی از مراکز مهم رسیدگی به پروندههای مهاجرتی افغانها، از جمله ویزه ویژۀ مهاجرتی (SIV) و برنامههای P1 و P2، به شمار میرفت.
با اجرای این تصمیم، مسوولیت امور دپلوماتیک به سفارت امریکا در اسلامآباد منتقل میشود، اما هنوز جزییات روشنی درباره چگونگی ادامه رسیدگی به پروندههای افغانها منتشر نشده است.
صدای امریکا برای دریافت وضاحت بیشتر از وزارت امور خارجه امریکا معلومات خواسته، اما تا زمان نشر این گزارش پاسخی دریافت نکرده است.
مقامهای امریکایی میگویند این اقدام با هدف تامین امنیت کارمندان و مدیریت بهتر منابع انجام میشود. با این حال، تاکید کردهاند که تعامل با منطقه و پاکستان ادامه خواهد داشت. این تحول میتواند برای هزاران متقاضی افغان که پروندههایشان در پشاور در جریان است، نگرانیهایی ایجاد کند.
این تحول در حالی صورت میگیرد که هزاران متقاضی افغان، بهویژه دارندگان پروندههای مهاجرتی، در انتظار بررسی کیسهایشان در پاکستان هستند. بستهشدن این قنسولگری میتواند روند رسیدگی به برخی از این پروندهها را با تاخیر یا تغییر مسیر مواجه سازد.
در سالهای اخیر، شماری از افغانهایی که پس از سقوط کابل به پاکستان منتقل شدهاند، برای انجام مصاحبهها و مراحل اداری خود به پشاور مراجعه میکردند. اکنون نگرانیهایی وجود دارد که این روند به سفارت امریکا در اسلامآباد منتقل شده و فشار کاری بر آن افزایش یابد.
