انتقاد تازۀ ایالات متحده از افریقای جنوبی

ایالات متحدۀ امریکا روز پنجشنبه از افریقای جنوبی به خاطر اینکه به کشتی‌های جنگی ایران برای شرکت در تمرینات نظامی بحری در آب‌های آن کشور اجازه داده است، انتقاد کرد.

واکنش ایالات متحده در این زمینه در حالی ابراز می‌شود که آمار کشته‌شدگان سرکوب بی‌رحمانۀ اعتراضات توسط رژیم ایران که وارد بیستمین روز خود شده است، رو به افزایش است.

واشنگتن در اعلامیۀ کوتاه که توسط سفارت ایالات متحده در افریقای جنوبی منتشر شد، اعلام کرد که آنجی موتشکیگا، وزیر دفاع افریقای جنوبی، از فرمان حکومت در مورد مشارکت ایران در تمرینات بحری سرپیچی کرده است.

در این اعلامیه آمده است: "ایران یک عامل بی‌ثبات‌کننده و حامی دولتی تروریزم است و هرگونه حضور آن در تمرینات مشترک، امنیت بحری و ثبات منطقه‌ای را تضعیف می‌کند."

ایرانی‌ها به مدت ۲۰ روز در برابر مشکلات اقتصادی، به ویژه تورم روبه افزایش، علیه رژیم اسلامی اعتراض کرده‌اند. همانطور که توسط گروه‌های بین‌المللی حقوق بشر و خبرنگاران محلی مستند شده است، رژیم، با کشتارهای جمعی و دستگیری‌ها از سوی نیروهای امنیتی ایران به اعتراضات پاسخ داده اند.

ایالات متحده گفت که افریقای جنوبی "تصمیم گرفته است در کنار رژیمی بایستد که مردم خود را به طرز وحشیانه‌ای سرکوب می‌کند و با تروریزم در تعامل است." سفارت ایالات متحده در اعلامیۀ خود گفت: "استقبال افریقای جنوبی از نیروهای امنیتی ایران در حالی که آنها شهروندان ایرانی را که در فعالیت‌های سیاسی مسالمت‌آمیز شرکت داشتند، تیرباران، زندانی و شکنجه می‌کردند، به شدت غیرمنطقی است. شهروندان افریقای جنوبی برای رسیدن به اهداف خود بسیار سخت تلاش کرده اند. افریقای جنوبی نمی‌تواند در حالی که با ایران صمیمی است، جهان را درس "عدالت" بدهد."

وزارت دفاع افریقای جنوبی روز جمعه در بیانیه‌ای اعلام کرد که وزیر دفاع این کشور یک هیات حقیقت‌یاب را برای بررسی این موضوع و تشخیص اینکه آیا فرمان رییس جمهور سیریل رامافوسا "ممکن به اشتباه ارایه شده و یا همانطور که به همه ابلاغ شده بود، نادیده گرفته شده باشد، تشکیل داده است.

تمرینات نظامی زیر نام "تمرینات اراده برای صلح ۲۰۲۶" از نهم جنوری آغاز شد و نیروهای دریایی روسیه، چین و سایر کشورهای عضو بریکس در آن شرکت دارند.