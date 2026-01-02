سفارت ایالات متحده در برن، سویس می‌ گوید که از آتش‌ سوزی که اوایل روز پنجشنبه در یک بار مزدحم در شهر تفریحی سکی کران-مونتانا رخ داد عمیقا متاثر است.

در این آتش‌سوزی حدود ۴۰ نفر جان باخته و بیش از ۱۰۰ نفر دیگر زخمی شده است.

سفارت ایالات متحده در سویس طی بیانیه ‌ای اعلام کرد: " دعاهای ما با افرادی است که [در این رویداد]جان خود را از دست دادند و مجروح شدند. و با خانواده‌های آنان است."

در بیانیه همچنان آمده است که : "ما از امدادگران و کارکنان رسیدگی به واقعات عاجل به خاطر تلاش‌های سریع و شجاعانه‌ شان صمیمانه قدردانی می‌ کنیم."

آتش ‌سوزی حدود دو ساعت بعد از نیمه‌ شب در جشن‌ سال نو، در - بار لو کانستلیشن رخ داد.

تحقیقات در مورد این حادثه مرگبار در حال انجام است. مقامات سویسی می ‌گویند که هنوز علت آتش ‌سوزی را مشخص نکرده‌اند، اما احتمال حمله دهشت افگنی را رد کرده‌ اند.

کران-مونتانا حدود ۱۲۷ کیلومتر در جنوب برن موقعیت دارد. نیکولاس فراد، شاروال این شهر، روز پنجشنبه گفت که "اولین هدف، شناسایی تمام اجساد است" و افزود که این روند ممکن است چند روز طول بکشد.

این شهر تفریحی مورد توجه سیاحین بین ‌المللی است. مقام های ایتالیایی و فرانسه گفته ‌اند که شهروندان آنها در میان مفقود شدگان اند.

کلپ فوتبال حرفه‌ ای فرانسه ای، اف‌ سی متز، اعلام کرد که یکی از بازیکنانش، طاهریس دوس سانتوس ۱۹ ساله، دچار سوختگی شدید شده و با طیاره به شفاخانه‌ای در آلمان منتقل شده است.

مشخص نیست که آیا امریکایی‌ها در آن بار حضور داشته ‌اند یا نه، اما سفارت ایالات متحده در برن از "شهروندان امریکایی در سویس خواست تا خانواده و دوستان خود را از امنیت خود مطلع کنند."