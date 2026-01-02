در سال ۲۰۲۵، تحت رهبری رییس‌ جمهور دونالد ترمپ، استراتیژی دفاعی ایالات متحده بر اساس اصول "استقرار سریع ‌تر، بازدارندگی قوی ‌تر و مقاومت بیشتر" تنظیم می‌ شود.

به همین ترتیب پیشرفت‌ها در تکنالوژی نظامی در حوزه‌ های کلیدی مانند دفاع میزاییلی، قابلیت‌های فضایی، هوش مصنوعی، سیستم‌های )تکنالوژی‌های) بدون سرنشین، قابلیت‌های حمله دوربرد و نیروهای هسته‌ای را تسریع می‌ کند تا بتواند با تهدیدهای جهانی مقابله کند که به طور فزاینده ‌ای پیچیده می ‌شوند.

این راهکار به وضاحت در استراتیژی امنیت ملی که در دسمبر ۲۰۲۵ منتشر شد، بیان شده است.

این سند تأکید می ‌کند که ایالات متحده دفاع خود از نیم‌کره غربی را برای تضمین امنیت داخلی تقویت خواهد کرد، در حالی که حضور نظامی "هوشیارانه و پایدار" را در منطقه هند و اقیانوس آرام برای جلوگیری از دشمنان بالقوه، حفاظت از مسیرهای بحری و محافظت از زنجیره‌های تأمین حیاتی حفظ خواهد کرد.

استراتیژی امنیت ملی ایالات متحده به صراحت بیان می‌ کند که ایالات متحده باید "قدرتمندترین، مهلک ترین و پیشرفته ‌ترین اردوی جهان" را بسازد تا امنیت ملی را تضمین کرده از جنگ جلوگیری کند و در صورت لزوم "به سرعت و قاطعانه پیروز شود و در عین حال تلفات ایالات متحده را به حداقل برساند".

این استراتژی مستلزم آن است که ایالات متحده جایگاه پیشرو خود را در تکنالوژی ‌های پیشرفته نظامی و دوگانه، از جمله فضا، نیروهای هسته‌ای، هوش مصنوعی، سیستم‌های مستقل (خودکار) و قابلیت‌های حمله دوربرد حفظ کند.

در سطح منطقه‌ ای، استراتیژی امنیت ملی، منطقه هند و اقیانوسیه را پس از نیم‌کره غربی در اولویت دوم قرار می ‌دهد. این سند خاطرنشان می‌ کند که هند و اقیانوسیه به مرکز رقابت اقتصادی و جیوپولیتیکی جهانی تبدیل شده است و ایالات متحده باید "توازن نظامی مطلوبی" را در منطقه حفظ کند تا از تسلط هر کشور واحد جلوگیری کند.

گزارشی از سرویس تحقیقاتی کانگرس نشان می‌ دهد که این تمرکز ممکن است پنتاگون را وادار کند تا خرید سلاح‌های خود را تنظیم، سرمایه‌ گذاری در تجهیزات مناسب ‌تر برای جنگ زمینی در اروپا را کاهش و در عوض قابلیت‌هایی را توسعه دهد که برای محیط عملیاتی غرب اقیانوس آرام مناسب ‌تر باشند.

این قابلیت‌ها شامل برنامه‌های جنگی با سرنشین و بدون سرنشین دوربرد، تحت البحری ها و سیستم‌های تسلیحاتی مرتبط با آن است که قادر به فعالیت در داخل و خارج از سیستم "ضد دسترسی منطقۀ ممنوعۀ" چین استند. [سیستم ضد دسترسی منطقۀ ممنوعه یک استراتیژی نظامی بااستفاده از سیستم‌های دوربرد و بردکوتاه است که برای جلوگیری از ورود یا فعالیت آزادانۀ دشمن در یک منطقۀ خاص استفاده می‌شود.)

برنامه دفاع میزاییلی "گنبد طلایی" آغاز شد

یکی از محورهای اصلی استراتیژی جدید امنیت ملی، تقویت قابلیت‌های دفاعی داخلی ایالات متحده است. این سند پیشنهاد مقابله با "تهدیدات هوایی پیچیده"، از جمله میزاییل‌های بالستیک، میزاییل‌های کروز و طیاره های بی سرنشین را مطرح می‌ کند.

در اوایل جنوری ۲۰۲۵، در آغاز دوره ریاست جمهوری ترمپ، او دستور توسعه نسل جدیدی از سیستم‌ های دفاع میزاییلی ملی را صادر کرد.

قصر سفید اعلام کرد که هدف این طرح مقابله با "تهدیدات هوایی در حال تکامل" مانند میزاییل ‌های بالستیک، سلاح‌های مافوق صوت و میزاییل‌های کروز و تقویت حفاظت از خاک ایالات متحده و زیرساخت‌های حیاتی آن می‌باشد.

در ماه می، رییس جمهور ترمپ اعلام کرد که طرح اولیه سیستم دفاع میزاییلی "گنبد طلایی" را انتخاب کرده و جنرال مایکل گوتلین، معاون فرمانده نیروی فضایی ایالات متحده، را برای نظارت بر توسعه آن منصوب کرده است.

ترمپ در ۲۰ می در قصرسفید گفت که انتظار دارد این سیستم تا جنوری ۲۰۲۹ به فعالیت آغاز کنند و افزود: "پس از اینکه کاملا ساخته شد، "گنبد طلایی" قادر خواهد بود میزاییل ‌های پرتاب شده از آن سوی جهان، حتی میزاییل‌های پرتاب شده از فضا را رهگیری کند."

مقامات حکومتی ایالات متحده گفتند که این سیستم احتمالاً شامل یک شبکه حس کننده متشکل از ماهواره‌های متعدد برای هشدار اولیه، ردیابی هدف و حمایت از رهگیری خواهد بود.

پیت هگسیت، وزیر جنگ ایالات متحده امریکا، در بیانیه ‌ای اظهار داشت که این طرح "به تدریج یک قابلیت دفاع هوایی و میزاییلی را در سراسر کشور ایجاد خواهد کرد" تا از محافظت قابل اعتماد ایالات متحده در برابر تهدیدات جدید اطمینان حاصل شود و همچنان یک ستون حیاتی امنیت ملی ایالات متحده است.

هگسیت گفت: "هدف ما صلح از طریق قدرت است. 'گنبد طلایی' تضمین می ‌کند که سرزمین ایالات متحده در معرض خطر قرار نگیرد، زیرا دشمنان سلاح‌های دوربرد پیشرفته ‌تر و کشنده ‌تری را توسعه می‌ دهند."

حوزه فضایی: ایجاد قابلیت هشدار و ردیابی میزاییلی به پیمانه بزرگ

ایالات متحده در سال ۲۰۲۵، به منظور تکمیل دفاع میزاییلی داخلی، به افزایش سرمایه ‌گذاری در سیستم‌های فضایی خود ادامه داد.

اداره توسعه فضایی (SDA)، با پشتیبانی نیروی فضایی ایالات متحده، به پیشبرد "مهندسی توزیع ‌شده مدار پایین زمین" خود ادامه داد، که هدف آن افزایش قابلیت‌های ارتباطات نظامی، هشدار میزاییلی و ردیابی اهداف این کشور بود.

در ماه سپتمبر، اداره توسعه فضایی از پرتاب موفقیت‌آمیز اولین دسته از ماهواره ‌های " لایۀ انتقال" خود خبر داد که قابلیت‌های ارتباطی فضایی مقاوم ‌تری را در اختیار نظامیان قرار می‌دهد. این اداره اظهار داشت که سال ۲۰۲۵ سال مهمی برای گذار این مهندسی از آزمایش به استقرار عملیاتی بود.

قبل از پایان سال ۲۰۲۵، وزارت جنگ اعطای قراردادهایی به ارزش ۳.۵ میلیارد دالر به شرکت‌های مربوطه برای ساخت ۷۲ ماهواره هشدار اولیه را تصویب کرد، که هدف آن ارایه پشتیبانی سوابق "سطح کنترول آتش" برای سیستم دفاع میزاییلی بود.

در ماه دسمبر، نیروی فضایی ایالات متحده همچنین چهار ماهواره آزمایشی جدید DiskSat را از طریق برنامۀ فضایی تجارتی Rocket Lab به فضا پرتاب کرد تا طرح‌های جدید عملیاتی در مدار بسیار پایین زمین را آزمایش کند.

مقامات می‌ گویند این سیستم‌ها به افزایش بقای سیستم‌های فضایی در محیط‌ های جنگی کمک می ‌کنند.

رییس جمهور ترمپ در ۱۸ دسمبر فرمان اجرایی را امضا کرد "تا اطمینان حاصل شود که ایالات متحده در اکتشافات فضایی، امنیت و تجارت در جهان پیش‌قدم است."

در این فرمان آمده است: "برتری فضایی ، معیاری از دوراندیشی و اراده ملی است و تکنالوژی ‌هایی که امریکایی‌ها برای دستیابی به این هدف توسعه داده‌اند، سهم بسزایی در قدرت، امنیت و رفاه کشور داشته‌ اند.

بنابراین، ایالات متحده باید یک سیاست فضایی را دنبال کند که مرزهای اکتشافات انسانی را گسترش داده، از منافع حیاتی اقتصادی و امنیت ملی محافظت کرده، امکان توسعه تجارتی را آزاد کند و پایه و اساس عصر جدیدی را در فضا بنا نهد."

سلاح‌های مافوق صوت: سیستم "عقاب تاریک" وارد مرحله بحرانی می ‌شود

از نظر قابلیت‌های حمله دوربرد، اردوی ایالات متحده همچنان توسعه سلاح‌های مافوق صوت را در اولویت قرار داده است. در ماه اپریل، اردوی ایالات متحده رسماً نام سیستم "سلاح مافوق صوت دوربرد" خود را "عقاب تاریک" گذاشت.

پتریک میسن، یک مقام ارشد اردوی ایالات متحده که مسوول تدارکات است، در یک کنفرانس خبری ضمن تاکید بر سرعت، دقت و تطبیق‌پذیری سلاح‌های مافوق صوت گفت که این سیستم "تصمیم‌ گیری دشمن را مشکل می‌سازد و در نتیجه سیاست انباشتن سلاح های اتمی به منظور منصرف ساختن دشمن را به طور قابل توجهی افزایش می‌ دهد".

اداره تحقیقات کانگرس همچنین در گزارش ماه اگست ۲۰۲۵ خود در مورد سلاح‌های مافوق صوت خاطرنشان کرد که علیرغم مواجه شدن با آزمون‌های آزمایش و ادغام در سال‌های اخیر، سال ۲۰۲۵ مرحله ‌ای حیاتی در گذار سیستم از تحقیق و توسعه به قابلیت عملیاتی بود.

علاوه بر این، ایالات متحده همچنان به عنوان بخشی از سیستم "حمله جهانی سریع متعارف" خود، به پیشبرد سلاح ‌های مافوق صوت ادامه می‌دهد و تحقیق، آزمایش و برنامه ‌ریزی استقرار را در سطوح مختلف خدماتی انجام می ‌دهد.

سیستم‌های بدون سرنشین و سیستم‌های ضد طیاره بدون سرنشین: برنامه "تکثیرکننده" همچنان در حال پیشرفت است

پنتاگون امسال همچنان به دنبال استقرار گسترده سیستم‌های بدون سرنشین و خودکار بود. برنامه "تسلط طیاره های بی سرنشین" وزارت جنگ، خرید هزاران طیاره بدون سرنشین کم ‌مصرف را در مدت کوتاهی برای جبران اثربخش خسارات میدان نبرد در اوکراین و شرق میانه پیشنهاد می ‌کند.

وزارت جنگ اعلام کرد که پنتاگون در حال تسریع توسعه طیاره های بی سرنشین، کشتی های بدون سرنشین و وسایل نقلیه تحت البحری بدون سرنشین است و هدف آن تضعیف اثربخشی حملات دشمنان و بهبود مقاومت عملیاتی کلی اردوی ایالات متحده از طریق کمیت، توزیع و تکرار سریع است.

این رویکرد تکنالوژی "قابل مصرف و تکرارپذیر" به عنوان یک پشتیبان کلیدی در درگیری‌های شدید آینده در نظر گرفته می‌شود.

برنامه "تکثیرکننده" توسط واحد نوآوری دفاعی وزارت دفاع هدایت می ‌شود و هدف آن ارایه تعداد زیادی پلتفارم های بدون سرنشین به نیروها در مدت زمان نسبتاً کوتاه است.

اسناد ارایه شده توسط وزارت جنگ به کانگرس ایالات متحده بیان می ‌کند که هدف این طرح "استقرار سیستم‌های قابل مصرف در مقیاس بزرگ" است.

در عین حال، وزارت جنگ همچنان پروژه "تکثیرکنندۀ ۲" را با تمرکز بر توسعه قابلیت‌های ضد هلیکوپتر برای محافظت از پایگاه‌های نظامی و تاسیسات حیاتی، با برخی از قابلیت‌ها که به نیازهای دفاع داخلی نیز مربوط می ‌شوند، راه ‌اندازی کرد.

در ماه دسمبر، رئیس جمهور ترمپ یک طرح بلندپروازانۀ توسعه بحری را اعلام و ایجاد "کشتی طلایی" را پیشنهاد کرد که شامل نسل جدیدی از کشتی‌های جنگی بزرگ – "کشتی های جنگی دستۀ ترمپ" - می‌ شود.

ترمپ هنگام اعلام این طرح اظهار داشت که هر یک از این کشتی‌های جنگی جدید "بزرگترین کشتی جنگی در تاریخ کشورمان و بزرگترین کشتی جنگی در تاریخ جهان خواهد بود."

او همچنین از قراردادی‌های دفاعی خواست تا تولیدات را سرعت بخشند، صنعت کشتی ‌سازی امریکا را تجدید کرده و توسعه نظامی را با احیای تولید داخلی ترکیب کنند.

آقای ترمپ با تاکید بر اینکه این کشتی ‌های جنگی در ایالات متحده ساخته خواهد شد، افزود: "آنها به حفظ برتری نظامی امریکا، احیای صنعت کشتی‌ سازی امریکا و ایجاد ترس در دل دشمنان امریکا در سراسر جهان کمک خواهد کرد."

به تاریخ ۳۰ سپتمبر ۲۰۲۵، رییس جمهور ترمپ، در پایگاه نیروی بحری کوانتیکو در ویرجینیا، به صدها جنرال و فرمانده ارشد اردو ایالات متحده قول داد که در سال ۲۰۲۶ بیش از یک تریلیارد دالر در اردو سرمایه ‌گذاری خواهد کرد.

او همچنین اظهار داشت که اردوی ایالات متحده را به عنوان "قدرتمندترین نیروی نظامی جهان" حفظ خواهد کرد و تاکید کرد که این سرمایه‌ گذاری نه تنها شامل نیروهای متعارف، بلکه شامل پروژه‌های کلیدی مانند اولین دسته از جت‌های جنگی نسل ششم، نوسازی سلاح های هسته‌ ای باز دارنده و سیستم دفاع میزاییلی "گنبد آهنین" نیز خواهد بود.

در پایان سال ۲۰۲۵، مجلس نمایندگان و سنای ایالات متحده قانون مجوز دفاع ملی (NDAA 2026) را به ارزش تقریبی ۹۰۱ میلیارد دالر تصویب کردند.

این لایحه حدود ۸ میلیارد دالر بیشتر از درخواست اولیه بودجه حکومت بود که نشان دهنده‌ای اجماع گسترده‌ای دو حزبی در مورد نوسازی اردو و تایید کانگرس از روند کلی مصارف دفاعی و سرمایه‌گذاری‌های استراتیژیک حکومت به رهبری رییس جمهور ترمپ است.

این بودجه در دستیابی به اهداف دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده امریکا در تغییر شکل استراتیژی دفاعی ایالات متحده و تسریع بهبود تکنالوژی نظامی این کشور کمک خواهد کرد.