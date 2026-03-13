

در حالی که قیمت نفت خام در پی عملیات مشترک نظامی امریکا و اسراییل علیه ایران افزایش یافته است، ایالات متحده به ‌طور موقت به کشورها اجازه می‌دهد که نفت روسیه را خریداری کنند.

وزارت مالیه امریکا به ‌طور موقت تحریم‌های مربوط به نفت روسیه را بالای آن دسته از کشتی های نفت کش روسی که همین حالا در بحر قرار دارند، لغو کرده تا بازارهای متلاطم نفت و مالی را آرام کند.

وزارت مالیه مجوزی عمومی صادر کرده که پس از ۳۰ روز منقضی می‌شود. این مجوز به روسیه اجازه می‌دهد فروش حدود ۱۲۸ میلیون بیرل نفت را آغاز کند؛ نفتی که به گفته مدیران صنعت، از پیش در نفتکش‌هایی که قبلاً تحت تحریم‌های امریکا قرار داشتند، بارگیری شده.

سکات بسنت، وزیر مالیه امریکا، اواخر روز پنجشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: "برای افزایش دسترسی جهانی به عرضه موجود، وزارت مالیه ایالات متحده مجوزی موقت صادر کرده تا کشورها بتوانند نفت روسیه را که هم‌اکنون در بحر گیر مانده، خریداری کنند."

او افزود: "افزایش موقت قیمت نفت یک اختلال کوتاه‌ مدت و موقتی است که در بلند مدت منفعت بزرگی برای کشور و اقتصاد ما به همراه خواهد داشت."

پس از اقدام امریکا، قیمت نفت به زیر ۱۰۰ دالر در هر بیرل کاهش یافت. میزان نفت روسیه که به کشورهای منطقه خواهد رسید، معادل شش روز از عرضه‌ای است که معمولاً از تنگه هرمز عبور می‌کند.

قیمت هر بیرل نفت شاخص جهانی (برنت)، روز جمعه، ۹۹ دالر بود. قیمت نفت شاخص امریکا، (وست تکزاس اینترمدیت) حدود ۲ درصد کاهش یافت. معاملات آتی سهام در امریکا و بازارهای مالی بین‌المللی همچنان در حالت نوسان قرار دارند.

وزیر مالیه امریکا همچنین گفت که امریکا در نظر دارد تا در صورت فراهم شدن شرایط، نیروی بحری ایالات متحده کشتی‌های تجارتی را هنگام عبور از تنگه هرمز همراهی کند.

این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که اداره بین‌المللی انرژی این هفته به ‌طور یکپارچه با آزادسازی هماهنگ ۴۰۰ میلیون بیرل نفت و تولیدات نفتی از ذخایر کشورهای عضو موافقت کرده است.



