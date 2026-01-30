ایالات متحدۀ امریکا، پس از آن برخی تحریمها را بر سکتور نفت ونزویلا کاهش داد که کاراکاس گشایش صنعت نفت را به روی شرکتهای خصوصی تصویب کرد.
وزارت مالیۀ ایالات متحدۀ امریکا روز پنجشنبه گفت که به فعالیتهای مشخصی اجازه خواهد داد که قبلاً منع شده بود و این فعالیتها با صادرات، فروش، نگهداری و ارسال تیل ونزویلا ارتباط دارد.
این انکشاف، تقریباَ یکماه پس از آن رخ میدهد که نیکولاس مادورو، رییس جمهور پیشین ونزویلا در جریان یک عملیات نظامی ایالات متحده در کاراکاس، دستگیر شد. مادورو و همسرش، اکنون در محکمۀ ایالات متحده، با اتهامات تروریزم مواد مخدر مواجه اند.
دیلسی رودریگز، معاون مادورو که اکنون به حیث رییس جمهور موقت ونزویلا ایفای وظیفه میکند، روز پنجشنبه این اقدام جدید را امضا کرد که به شرکتهای خصوصی اجازه میدهد تولید و فروش تیل را از جانب ونزویلا کنترول کنند.
حق امتیاز که شرکتها باید برای تیل بپردازند به ۳۰ درصد محدود خواهد شد و هرگونه دعوای حقوقی، به جای رسیدگی در محکمههای ونزویلا، به قضات مستقل راجع خواهد شد.
در مجموع، این اقدامات به منظور ترغیب سرمایهگذاریهای خارجی در صنعت نفت ونزویلا اتخاذ شده است. برخی شرکتهای نفتی، با اشاره به پیشینۀ توقیف داراییهایشان، پس از آن که دو دهه قبل، حکومت ونزویلا سکتور نفت را تحت کنترول دولت قرار داد، موقف محتاطانه اختیار کرده اند.
مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده، روز چهارشنبه به کمیتۀ روابط خارجی مجلس سنای کانگرس ایالات متحده گفت که درآمد تیل ونزویلا در یک حساب متعلق به ونزویلا نگهداری خواهد شد اما مصرف آن توسط ایالات متحده تایید خواهد شد.
وزیر خارجه روبیو گفت که از این پول برای خدمات حکومتی، مثل پولیس و مراقبتهای صحی استفاده خواهد شد.
ایالات متحدۀ امریکا، در اوایل ماه جنوری، به منظور تسهیل انتقال و فروش نفت خام ونزویلا، برخی تحریمها را بر صنعت نفت آنکشور به گونۀ "انتخابی" لغو کرد.
