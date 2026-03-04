ایالات متحده و اکوادور یک عملیات مشترک نظامی را به منظور هدف قرار دادن کارتل‌های مواد مخدر اکوادور آغاز کرده‌اند.

فرماندهی جنوبی اردوی امریکا (ساوتکام) اعلام کرده است که هر دو کشور علیه گروه‌های شناسایی‌شدۀ تروریستی که به گفته این فرماندهی باعث گسترش خشونت و فساد در نیم‌کره شده‌اند، "اقدام قاطع" انجام می‌دهند.

پنتاگون روز سه‌شنبه (۴ مارچ) در اعلامیه‌ای گفت که این اقدامات "نمونۀ نیرومند از تعهد شرکای امریکای لاتین و حوزه کارایب برای مبارزه با مصیبت تروریزم مخدرات" است.

با این حال، وزارت جنگ امریکا، جزییاتی را درباره چگونگی اجرای عملیات جدید یا گروه‌های مشخص که هدف قرار می‌گیرند، ارایه نکرده است.

این نخستین بار است که اردوی ایالات متحدۀ امریکا یک عملیات زمینی را علیه کارتل‌های مواد مخدر در امریکای جنوبی انجام می‌دهد و این اقدام، جبهۀ تازه‌ای را در تلاش‌های حکومت به رهبری دونالد ترمپ، برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر می‌گشاید.

فرماندهی جنوبی ایالات متحده می‌گوید که عملیات "نیزه جنوبی" ده‌ها قایق حامل مواد مخدر را هدف قرار داده و در شرق اقیانوس آرام و آب‌های کارایب، ده‌ها تن از افراد وابسته به تروریزم مخدرات را کشته شده‌اند.

جنرال فرانسیس ال. دونوان، قوماندان این فرماندهی، در اعلامیه‌ای گفته است که نیروهای مسلح اکوادور "تعهد استوار" و "شجاعت و قاطعیت" خود را در مبارزه با قاچاق مواد مخدر نشان داده‌اند.

وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا، در ماه سپتمبر سال گذشته، دو سازمان عمدۀ جنایی اکوادور – "لوس لوبوس" و "لوس چونروس" – را به عنوان سازمان‌های تروریستی خارجی تعیین کرده بود.

در همین حال، وزارت دفاع اکوادور روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که "مرحله جدیدی علیه تروریزم مخدرات و استخراج غیرقانونی معادن" آغاز شده است.

این وزارت افزوده است: "نیروهای مسلح اکوادور به‌گونه قاطع در کنار متحدان استراتیژیک خود برای امنیت شهروندان و آینده آرام خانواده‌های ما به مبارزه با جرایم سازمان‌یافته ادامه خواهند داد."