قرار است استیف ویتکاف، فرستادۀ ویژه ایالات متحده و جرد کوشنر، داماد رییس جمهور ترمپ، روز پنجشنبه در مسکو با ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه، دیدار کنند تا در مورد «معاملات زمینی» تحت طرح صلح ایالات متحده در مورد اوکراین مذاکره کنند.

این دیدار برنامه‌ریزی شده که توسط ویتکوف تایید شده است، پس از ماه‌ها دیپلوماسی به رهبری ایالات متحده با هدف پایان دادن به جنگ تقریباً چهار ساله روسیه علیه اوکراین انجام می‌شود. ویتکوف گفت در حالی که طرح صلح برای ختم جنگ در حال "هماهنگ‌سازی" است، امور ارضی همچنان مانع اصلی استند.

ویتکاف در مجمع جهانی اقتصاد در داووس سویس به "سی‌ان‌بی‌سی گفت: "فکر می‌کنم اکنون به معاملات روی اراضی رسیده‌ایم - این بزرگترین مشکل بوده است - و فکر می‌کنم مفکوره های بسیار بسیار خوبی در این مورد داریم و امیدوارم بتوانیم در آنجا پیشرفتی داشته باشیم." زمینه برای نشست روز پنجشنبه مسکو اوایل این هفته فراهم شد، زمانی که ویتکوف و کوشنر یک جلسه حاشیه‌ای دو ساعته در داووس با کریل دمیتریف، فرستاده ویژه روسیه، برگزار کردند. کرملین همچنین تایید کرد که در برنامه پوتین، دیدار با ویتکاف قرار دارد.

ولادیمیر زیلنسکی، رییس جمهور اوکراین، اعلام کرد که به داووس سفر نخواهد کرد. او گفت که توافق‌نامه‌های مربوط به "رفاه" و ضمانت‌های امنیتی که انتظار می‌رفت در این مجمع منعقد شوند، آماده نیستند و در عوض، او بر هماهنگی تلاش‌ها برای احیای بخش انرژی اوکراین پس از موج دیگری از حملات روسیه تمرکز خواهد کرد.

پس از حملات روسیه که بخش زیادی از زیربنا های انرژی اوکراین را نابود کرد، این کشور با وقفات برق مداوم مواجه شده و بسیاری از اوکراینی‌ها در درجۀ حرارت زیر صفر و شرایط سخت زمستانی، بدون برق یا گرما باقی مانده‌اند.

ویتکاف در پاسخ به این سوال که آیا معتقد است پوتین خواهان صلح باشد، گفت که همچنان نسبت به دستیابی به یک راه‌حل خوش‌بین است.

او گفت: "من فقط حس می‌کنم که همه در آنجا خواهان صلح استند، و زمان آن فرا رسیده است."

ویتکاف افزود: "ما همه را به هم نزدیک‌تر می‌کنیم... امیدواریم به زودی خبر خوبی برای نشر داشته باشیم."

روسیه پیش از این اعلام کرده بود که صلح را فقط با شرایط مسکو می‌پذیرد و هیچ علاقه‌ای به آتش‌بس نشان نداده و خواستار داشتن کنترول بالای سرزمین‌های اشغالی در شرق اوکراین و کاهش قابل توجه توانایی‌های نظامی اوکراین شده است.

اوکراین گفته است که به دنبال احیای حاکمیت و تضمین‌های امنیتی خود از سوی غرب است تا از آن کشور در برابر تجاوز آینده روسیه محافظت کند.