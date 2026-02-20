نیروی مشترک نظامی ایالات متحده و کانادا اعلام کرد که روز پنجشنبه جتهای جنگی خود را برای رهگیری چندین بمافکن، جت جنگی و یک طیارۀ جاسوسی روسی که در حریم هوایی بینالمللی در سواحل الاسکا شناسایی شده بودند، به پرواز درآورده است.
فرماندهی دفاع هوافضایی امریکای شمالی (نوراد) اذعان داشت که آنان دو طیارۀ روسی نوع تو – ۹۵، دو جت سو – ۳۵ و یک طیارۀ نوع ای – ۵۰ را که در زون شناسایی دفاع هوایی الاسکا فعالیت میکردند، شناسایی و ردیابی کردند.
نوراد گفت که آنان دو فروند اف – ۱۶، دو فروند اف – ۳۵، یک ایی – ۳ و چهار کیسی – ۱۳۵ را به منظور "رهگیری، شناسایی قطعی و انتقال طیاره تا زمان خروج از منطقه شناسایی هوایی الاسکا" به پرواز درآورده است.
نوراد افزود که طیارۀ نظامی روسی در حریم هوافضایی بین المللی باقیماند و وارد حریم فضایی ایالات متحدۀ امریکا یا کانادا نشد. این اداره همچنان گفت که اینگونه فعالیتهای روسیه در الاسکا، به طور منظم اتفاق میافتد و به عنوان تهدید محسوب نمیشود.
زون شناسایی دفاع هوایی ایالات متحده، منطقه وسیعی از حریم هوایی بینالمللی در مجاورت حریم هوایی ملی ایالات متحده است که در آن "شناسایی سریع همه طیارهها برای اهداف امنیت ملی الزامی است".
نوراد حاکیست که این اداره به گونۀ مداوم در حالت آمادهباش قرار دارد و برای استفاده در گزینههای پاسخگویی به منظور دفاع از امریکای شمالی آماده است.
فرماندهی دفاع هوافضایی امریکا اعلام کرد که سپتمبر گذشته چهار طیارۀ روسی را در حریم هوایی الاسکا شناسایی و ردیابی کرده و سپس طیارههای نظامی را برای دفع آنها اعزام کرده است. علاوه بر این، این اداره در ماه اگست گذشته، ظرف شش روز، چهار اطلاعیه در مورد طیارههای روسی در سواحل الاسکا منتشر کرد.
نوراد پس از جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۵۷ به عنوان یک واحد فرماندهی عملیاتی مشترک میان ایالات متحده و کانادا به منظور دفاع از حریم هوایی هر دو کشور ایجاد شد. فرمانده فعلی این اداره جورج ام. گویلوت، جنرال امریکایی است. این سمت به گونۀ مشترک توسط رییس جمهور ایالات متحده و صدراعظم کانادا منصوب میشود.
نوراد در وبسایت خود نگاشته است که ماموریت فرماندهی، شناسایی و هشدار در مورد حمله از سوی "طیاره، میزایل یا وسایل فضایی" است.
