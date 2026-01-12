وزیران مالیه هفت اقتصاد بزرگ جهان یا گروه هفت (جی۷)، قرار است روز دوشنبه (۱۲جنوری) در واشنگتن گردهم آیند.

این نشست در حالی برگزار می‌شود که ایالات متحده از قدرت‌های اقتصادی جهان می‌خواهد تا انرژی خود را از منابع مختلف به دست آورند و اتکای خود را از معادن حیاتی چین کاهش دهند.

نشست وزیران مالیه گروه هفت را اسکات بسینت، وزیر مالیه ایالات متحده، میزبانی می‌کند. این نشست با یک ضیافت، یکشنبه شب آغاز شد. گروه هفت شامل ایالات متحده، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، جاپان و بریتانیا می‌باشد.

دفتر فرانسوا-فیلیپ شمپین، وزیر مالیۀ کانادا، تایید کرده است که وی برای دیدار با همتایان جی۷ خود، به تاریخ ۱۱ و ۱۲جنوری در واشنگتن خواهد بود.

وزارت مالیه کانادا در یک اعلامیه گفته است که "چمپگنی در نشست وزیران مالیه به میزبانی، اسکات بسینت، وزیر مالیه ایالات متحده، شرکت خواهد کرد تا پیرامون زنجیرهٔ تدارکات منرال‌های حیاتی" بحث کند.

حکومت رییس جمهور ترمپ، منرال‌های حیاتی به شمول عناصر کمیاب را برای "امنیت ملی و اتکای اقتصادی" مهم قلمداد کرده است.

رییس جمهور دونالد ترمپ به تاریخ ۱۵ اپریل سال گذشته، با امضای یک فرمان اجرایی، تحقیقات در مورد خطرات امنیت ملی ناشی از وابستگی ایالات متحده به واردات مواد معدنی حیاتی تصفیه شده و محصولات مشتقه از آنها را راه اندازی می‌کند.

از آن زمان تاکنون، ایالات متحده با چندین کشور به شمول آسترالیا، جاپان و اوکراین، توافقنامه‌هایی را در زمینۀ مواد معدنی و عناصر کمیاب امضا کرده است.

در میان این توافقنامه‌ها، یکی آن قرارداد چند میلیارد دالری بود که در ماه اکتوبر میان ایالات متحده و آسترالیا به امضا رسید. این معامله پس از آن صورت گرفت که ترمپ از انتونی البانیز، صدر اعظم آسترالیا در واشنگتن میزبانی کرد.

بسینت در ماه نومبر به فاکس بزنس گفت که ایالات متحده در مسیر "حل کردن تنگنای چین" در تامین منابع عناصر کمیاب قرار دارد.

جرود ایگن، رییس شورای ملی حاکمیت بر انرژی در قصر سفید، در ماه دسمبر گفته بود که هدف حکومت رییس جمهور ترمپ این است تا اطمینان حاصل شود که اردو و کارآفرینان ایالات متحده، منابع مورد نیاز‌شان را در اختیار داشته باشند.