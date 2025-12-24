توافقات 'صحت جهانی امریکا نخست' امریکا با نه کشور افریقایی

ایالات متحدۀ امریکا استراتیژی "صحت جهانی امریکا نخست" خود را به نشر سپرد که شامل توافقات با نه حکومت شریک افریقایی می‌باشد.

این توافقات انتقال همکاری تخنیکی و فعالیت‌های حیاتی صحی ایالات متحده را با آن کشورها، مستقر ساختن سکتور خصوصی و سازمان‌های مذهبی، و افزایش سرمایه‌گذاری‌ مشترک از سوی کشور‌های دریافت‌کننده را الزامی می‌سازد.

حکومت به رهبری رییس جمهور دونالد ترمپ روز دوشنبه (۲۲ دسمبر)، تفاهم‌نامه‌های دوجانبه‌ای‌ را اعلام کرد که زیربنای "استراتیژی صحت جهانی امریکا نخست" را تشکیل می‌دهد.

یافته های این توافق‌نامه نشان می‎‌دهد که تنها "در سه ماه، ما با سرعت و تمرکز بی‌پیشینه به سمت انعقاد مجموعه‌ای از تفاهم‌نامه‌های دوجانبه [MOU] برجسته با کشورهای دریافت‌کنندۀ کمک‌ها حرکت کرده‌ایم. این تفاهم‌نامه‌ها گواه این هستند که رهبری رییس‌جمهور ترمپ، ایالات متحده را مصوون‌تر، قوی‌تر و مرفه‌تر می‌کند - جان میلیون‌ها نفر را نجات می‌دهد و به دریافت‌کنندگان کمک‌ها زمینه‌سازی می‌کند تا روی پای خود بایستند."

این برگۀ معلوماتی اضافه می‌کند که "این توافقنامه‌های جدید تغییر دهندۀ بازی اند."

این توافقنامه‌ها تاثیرات همکاری جهانی صحی ایالات متحده را در مقابله با تهدید بیماری‌های انتانی به حد اکثر می‌رساند، روابط دوجانبه را تقویت می‌کنند و به دریافت‌کنندگان کمک می‌کنند تا سیستم‌های صحی مقاوم و متکی به خود را ایجاد کنند. در عین حال آنچه را که در کمک‌های خارجی صحی ایالات متحده مؤثر است حفظ می‌کنند و در عین حال به سرعت، بی‌کفایتی‌ها را برطرف می‌کنند، وابستگی را کاهش می‌دهند و اطمینان حاصل می‌کنند که هر دالر مالیه دهندگان نتایج واقعی را برای مردم امریکا به ارمغان می‌آورد."

ایالات متحده با کشورهای افریقایی کینیا، رواندا، لایبریا، یوگندا، لیسوتو، ایسواتینی، موزمبیق، کامرون و نایجریا، این توافق‌نامه را امضا کرده که در آن ایالات متحده بیش از هشت میلیارد دالر به گونۀ مستقیم سرمایه گذاری کرده است.

در عوض، قرار است کشورهای دریافت‌کننده مبلغ پنج میلیارد دالر را به گونۀ مشترک سرمایه‌گذاری کنند.

ایالات متحده می‌گوید که هر تفاهم‌نامۀ دوجانبه، تعهد ایالات متحده را به "اهداف بلندپروازانۀ که ما طی چندین دهۀ گذشته در عرصۀ مبارزه با شیوع اچ‌آی‌وی / ایدز، ملاریا و پولیو (فلج کودکان) تعیین کرده ایم و [این اهداف] سلامت مادران و کودکان، نظارت بر بیماری‌ها و آمادگی برای شیوع بیماری‌های ساری را در اولویت قرار می‌دهد" مجددا تایید می‌کند.