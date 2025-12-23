ترمپ : گرینلند برای امنیت ملی ایالات متحده حیاتی است و به هر طریقی آنرا به دست خواهیم آورد

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، تاکید می‌ کند که ایالات متحده به گرینلند برای اهداف امنیت ملی نیاز دارد و می‌ گوید جف لندری، والی ایالت لوییزیانا،فرستاده ویژه ‌ای که او به این جزیره قطبی منصوب کرده است، " رهبری این مسوولیت را بر عهده خواهد داشت."

رییس جمهور ترمپ روز یکشنبه، لندری را به عنوان فرستاده ویژه خود در گرینلند منصوب کرد و در یک پست روی شبکۀ تروت سوشل نوشت: "جف می ‌داند که گرینلند چقدر برای امنیت ملی ما ضروری است و منافع کشور ما را برای امنیت، مصونیت و بقای متحدان ما و در واقع جهان به شدت پیش خواهد برد."

آقای ترمپ به روز دوشنبه در اقامتگاه خود در فلوریدا، در مورد لندری گفت: " او اهل معامله است، و ما به گرینلند برای حفاظت ملی نیاز داریم و آنها جمعیت بسیار کمی دارند."

گرینلند ،غنی از مواد معدنی، بخشی منطقه خود مختار دنمارک را تشکیل می‌ دهد که سیاست خارجی و امنیتی جزیره را کنترول می‌ کند. ترمپ روز دوشنبه خاطرنشان کرد که اگرچه دنمارک مدت زیادی است که آنجاست، "ما باید همه چیز را حل کنیم."

آقای ترمپ افزود: " ما به گرینلند برای امنیت ملی نیاز داریم، نه برای مواد معدنی - ما مکان‌ های زیادی برای مواد معدنی و نفت داریم. ما نفت بیشتری نسبت به هر کشور دیگری در جهان داریم. ما به گرینلند برای امنیت ملی نیاز داریم، و اگر به گرینلند نگاهی بیندازید، به بالا و پایین ساحل نگاه می کنید، کشتی‌های روسی و چینی را در همه جا می‌ بینید. ما به آن برای امنیت ملی نیاز داریم، ما باید آن را داشته باشیم."

رییس جمهور در اواخر ماه آگست گفت که ایالات متحده می‌ تواند این جزیره استراتژیک را بخرد. ترمپ در سخنرانی خود در جلسه مشترک کانگرس در ۴ مارچ اظهار داشت: " ما به گرینلند برای امنیت ملی و حتی امنیت بین ‌المللی نیاز داریم. به هر طریقی، ما آن را به دست خواهیم آورد."