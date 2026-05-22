ایالات متحده در تازه‌ترین تلاش برای نابودی شبکه‌های مالی گروه حزب‌الله، تحریم‌هایی را علیه نه نفر، از جمله سفیر تعیین‌شده ایران در لبنان، اعمال کرد.

دفتر کنترول دارایی‌های خارجی وزارت مالیهٔ ایالات متحده روز پنجشنبه گفت که این افراد متهم به تسهیل فعالیت‌های حزب‌الله برای تضعیف حاکمیت لبنان، ایجاد موانع در روند صلح در لبنان و جلوگیری از خلع سلاح حزب‌الله استند.

وزارت امور خارجه ایالات متحده گفته است که در میان تحریم‌شدگان اعضای پارلمان لبنان، یک دپلومات ایرانی و مقامات امنیتی در نهادهای دولتی لبنان که "در انجام وظایف خود سواستفاده کرده‌اند " قرار دارند.

سکات بسینت، وزیر مالیهٔ ایالات متحده در بیانیه‌ای گفت که حزب‌الله یک سازمان تروریستی است و باید به طور کامل خلع سلاح شود.

حزب‌الله که در سال ۱۹۸۲ توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تاسیس شد، توسط ایالات متحده و کشورهای عربی خلیج فارس، از جمله عربستان سعودی، به عنوان "گروه تروریستی "معرفی شده است.

تامی پیگات، سخنگوی وزارت خارجهٔ ایالات متحده گفت که این وزارت تا ۱۰ میلیون دالر برای اطلاعاتی که به مختل شدن مکانیزم‌های مالی این گروه شبه‌نظامی منجر شود، پرداخت خواهد کرد.

پیگات در بیانیه‌ای گفت: "این تنها آغاز کار است. هر کسی که هنوز از این سازمان تروریستی حمایت یا با آن همکاری ‌کند، یا به هر نحو دیگری حاکمیت لبنان را تضعیف ‌کند، باید بداند که پاسخگو خواهد بود."

او افزود: "یک لبنان باثبات، امن و مستقل مستلزم خلع سلاح کامل حزب‌الله و بازگرداندن اقتدار انحصاری دولت لبنان بر مسایل امنیتی در سراسر کشور است."

ایالات متحده حزب‌الله را مسوول بم‌گذاری‌های انتحاری در سال ۱۹۸۳ می‌داند که در آن ۲۴۱ نفر از پرسنل نظامی ایالات متحده و ۵۸ نظامی فرانسوی کشته شدند و مقر فرماندهی نیروهای دریایی امریکا در بیروت تخریب شد. این کشور حزب‌الله را مسوول حمله انتحاری سال ۱۹۸۳بر سفارت امریکا در بیروت نیز می‌داند.

