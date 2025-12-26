وزارت امنیت داخلی ایالات متحده روز جمعه (۲۶ دسمبر) گفت که احضار مهاجرین افغان از سوی مقامات امریکایی – یک روند معمول روزمره است.

این اقدام در بحبوحه گزارش‌های رسانه‌های امریکایی صورت می‌گیرد که گفته اند ممکن افرادی که به مراکز حکومتی گزارش می‌دهند، بازداشت شوند.

وزارت امنیت داخلی ایالات متحده این اظهارات را در واکنش به گزارش‌های بیان کرد که ادارۀ مهاجرت و گمرک ایالات متحده (آیس)، افغان‌های ساکن در ایالات متحده را در روزهای رخصتی کرسمس و جشن سال نو، برای "حاضری‌دهی برنامه‌ریزی شده" فرا خوانده است.

یک سخنگوی این وزارت طی یک ایمیل در پاسخ به پرسش صدای امریکا گفت: "ادارۀ مهاجرت و گمرک ایالات متحده، یک ادارۀ تنفیظ قانون است که ۲۴ ساعت در روز، هفت روز هفته، فعالیت می‌کند. حاضری دادن برنامه‌ریزی شده برای بیگانگان یک روال عادی، از دیرزمان مرسوم و بخشی از عملیات روزانۀ ادارۀ مهاجرت و گمرک امریکا است."

سخنگوی این اداره در ایمیل نگاشته است: "ادارۀ مهاجرت و گمرک ایالات متحده، مانند هر ادارۀ فدرال دیگر که مسوول حفظ امنیت ملی ایالات متحده است، در جریان تعطیلات به عملیات معیاری خود ادامه می‌دهد. آیس به کار خود برای مصوون نگه‌داشتن امریکایی‌ها و تنفیظ قانون ادامه می‌دهد."

گروه غیر انتفاعی امریکایی (AfghanEvac) که از مهاجرین افغان در ایالات متحده حمایت می‌کند، در این اواخر ابراز نگرانی کرده است که ممکن از احضار مهاجرین به منظور بازداشت آنان استفاده شود.

اما شان وان دایفر، بنیان‌گذار این سازمان روز پنجشنبه (۲۵ دسمبر) در یک پیام ویدیویی که در شبکۀ اجتماعی ایکس به نشر سپرد گفت که روند حاضری دادن مهاجرین در منطقۀ شینتیلی ایالت ویرجینیا، بدون اینکه از بازداشت کسی گزارش شده باشد، آغاز شد.

وزارت امنیت داخلی ایالات متحده گفت که مهاجرین "هنوز هم انتظار می‌رود در روزهای حاضری‌دهی برنامه‌ریزی‌شدۀ شان، گزارش دهند" و "در صورت درخواست، اسناد مناسب را ارایه دهند."

حاضری‌دهی، حضور لازمی و منظمی است که یک مهاجر باید در یک مرکز مهاجرت ایالات متحده، به منظور تایید هویت، به روزرسانی آدرس [در صورت تغییر آدرس سکونت] و ارزیابی اینکه مهاجر به قوانین مربوط به حضور خود در ایالات متحده احترام می‌گذارد، انجام می‌دهد.

حکومت به رهبری دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، پس از حملۀ مسلحانۀ ۲۶ نومبر در واشنگتن دی سی، روند رسیدگی به تمام دوسیه‌های پناهندگی را متوقف کرد.

رحمان الله لکنوال، مهاجر افغان که به تاریخ هشتم سپتمبر ۲۰۲۱ وارد ایالات متحده شده بود، در ۲۶ دسمبر، دو منسوب گارد ملی را در واشنگتن دی سی به ضرب گلوله شدیدا مجروح کرد.

سارا بکستروم ۲۰ ساله، پس از جروحات وارده به تاریخ ۲۷ نومبر درگذشت و اندریو وولف ۲۴ ساله، به شدت مجروح شده و در حال بهبودی در شفاخانه به سر می‌برد.

جوزف ادلوو، رییس ادارۀ خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده در یک پیام شبکۀ اجتماعی ایکس، به تاریخ ۲۸ نومبر گفت که این اداره "تمام تصمیم‌‌های مرتبط با پناهندگی را تا زمان که بتوانیم اطمینان حاصل کنیم که هر فرد خارجی تا حداکثر میزان ممکن، بررسی و آزمایش‌ می‌شود"، متوقف می‌کند.

حکومت به رهبری دونالد ترمپ نیز ممنوعیت کامل دخول به ایالات متحده را بر هفده کشور به شمول افغانستان وضع کرده تا از ورود افغان‌ها به امریکا جلوگیری کند.

مقامات امریکایی این هفته اتهامات جدید فدرال را علیه لکنوال ثبت کردند و دوسیۀ او را از محکمۀ عادی محلی به محکمۀ فدرال انتقال دادند.

اتهام‌های جدید بر لکنوال شامل "حمل سلاح گرم از یک ایالت به ایالت دیگر به هدف ارتکاب جرم که مجازات آن بیشتر از یک سال حبس است و حمل اسلحۀ مسروقه از یک ایالت به ایالت دیگر" است.

استناد بر اتهامات جدید، لکنوال حملۀ مسلحانه ۲۶ نومبر را بر منسوبین گارد ملی، با سلاح گرم انجام داده است که گزارش شده بود در سال ۲۰۲۳ در شهر سیاتل ایالت واشنگتن، به سرقت رفته است.

جینین فیریس پیررو، سارنوال ناحیۀ دی‌سی، روز چهارشنبه در یک پیام شبکۀ اجتماعی با نشر اتهامات نگاشته است: "انتقال این دوسیه از محکمۀ عالی واشنگتن دی‌سی به محکمۀ فدرال این اطمینان را تداعی می‌کند که ما می‌توانیم تجزیه و تحلیل جدی، سنجیده و دقیقی را که برای تعیین مناسب بودن مجازات اعدام در اینجا لازم است، انجام دهیم."

لکنوال ۲۹ ساله، قبلا به تاریخ دوم دسمبر به جرم قتل درجه یک در حالی که مسلح بوده و سارا بکستروم منسوب گارد ملی امریکا را به قتل رسانده بود، متهم شده بود.