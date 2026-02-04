جی دی ونس، معاون رییس جمهور ایالات متحده، روز چهارشنبه (۴ فبروری)، میزبان یک نشست بزرگ برای بحث روی زنجیرۀ تدارکاتی موادمعدنی حیاتی ایالات متحده بود. واشنگتن این موضوع را برای امنیت ملی، قدرت تکنالوژی و اقتصادی، حیاتی دانسته است.

جی دی ونس، روز چهارشنبه حین صحبت به نمایندگان بیش از ۵۰ کشور جهان که در این نشست شرکت کرده بودند گفت: "صبح امروز حکومت به رهبری [دونالد] ترمپ یک میکانیزم مشخص را به منظور بازگرداندن مارکیت جهانی موادمعدنی حیاتی به وضعیت سالم‌تر و رقابتی‌تر، پیشنهاد می‌کند. یک منطقه تجارتی امتیازدهنده برای مواد معدنی حیاتی که از طریق اعمال فشار قیمت قابل اجرا، از اختلالات خارجی محافظت می‌شود."

معاون رییس جمهور امریکا گفت که حکومت می‌خواهد ایجاد مراکز تولیدی متنوع، شرایط سرمایه‌گذاری پایدار و زنجیره‌های تدارکاتی را شاهد باشد که در برابر اختلالات خارجی مصوون اند.

مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده در این نشست گفت که موادمعدنی حیاتی یک موضوع " بااهمیت فوق‌العاده" برای حکومت است.

روبیو افزود که تنوع‌بخشی به زنجیره‌های تدارکاتی و دسترسی به موادمعدنی حیاتی یک اولویت اصلی برای حکومت به رهبری ترمپ و جهان است.

حکومت به رهبری دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، اقدامات متعددی را به شمول سرمایه‌گذاری عمده در توسعه مواد معدنی حیاتی انجام داده و چندین توافق را با کشورهای مختلف برای آنچه مقامات حکومت حل "مشکل" چین بر منابع عناصر خاکی کمیاب می‌نامند، منعقد کرده است.

وزارت خارجه امریکا این نشست را "تاریخی" توصیف کرد و گفت که این نشست باعث ایجاد تحرکیت در راستای همکاری جهت مصوون‌سازی اجزای حیاتی برای نوآوری تکنالوژی، قدرت اقتصادی و امنیت ملی خواهد شد.

وزارت خارجۀ ایالات متحده روز چهارشنبه در شبکۀ اجتماعی ایکس نگاشته است: "تحت قیادت رییس جمهور ترمپ، ما گام‌های قاطع در راستای شناسایی و توسعۀ منابع داخلی موادمعدنی حیاتی بر می‌داریم تا تمام امریکایی‌ها از آن سود ببرند."

مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده روز سه شنبه با چو هیون وزیر خارجۀ کوریای جنوبی و سوبراهمنیام جی شنکر، همتای هندی اش، در حاشیۀ اجلاس سطح وزرای موادمعدنی حیاتی، ملاقات کرد.

روبیو گفت که او با همتایان خود در مورد همکاری روی تنوع‌بخشی و مصوون‌سازی زنجیره‌های تدارکاتی مواد معدنی حیاتی بحث کرده است.

ایالات متحدۀ امریکا، ماه گذشته میزبان وزرای کشورهای جی هفت بود و از قدرت‌های اقتصادی جهان خواست تا منابع انرژی شان را تنوع‌بخشیده و اتکای شان را بر موادمعدنی حیاتی چین کاهش دهند.

حکومت به رهبری دونالد ترمپ می‌گوید که مواد معدنی حیاتی یک بخش عمده‌ای از بحث‌های اند که در مقیاس جهانی برگزار می‌شوند.