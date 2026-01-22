یک هیات مجلس نمایندگان ایالات متحده در امور خارجی، طرحی را تصویب کرده است که به کانگرس این کشور اجازه میدهد بر صادرات چپهای پیشرفته هوش مصنوعی نظارت کند و همچنان فروش چپهای پیشرفته بلکول ان ویدیا را به چین، حداقل برای دو سال ممنوع میکند.
کمیتۀ امور خارجی مجلس نمایندگان امریکا، روز چهارشنبه یک طرحی را با حمایت قوی دوحزبی تصویب کرد. این لایحه به کانگرس ایالات متحده این قدرت را میدهد تا صادرات چپهای قدرتمند هوش مصنوعی را به دشمنان خارجی امریکا، متوقف کند.
همچنان، این قانون فروش چپهای بلکول سطح بالای ان ویدیا را به چین، حداقل برای دو سال کاملاً ممنوع میکند و کنترولهای صادرات فعلی - قانون نظارت بر هوش مصنوعی - را به قانون تبدیل خواهد کرد.
این هیات با اکثریت قاطع آرا به پیشبرد طرحی رای داد که به قانونگذاران فرصت میدهد تا صادرات چپها را به کشورهایی مانند چین، روسیه و ایران در روند مشابه نظارت کانگرس بر فروش تسلیحات خارجی بررسی کنند.
این اقدام با واکنش شدید دیوید ساکس، متخصص امور مربوط به هوش مصنوعی قصر سفید و متخصص امور پولهای دیجیتل، مواجه شده است. او ادعا میکند که این طرح به طور نامناسبی اختیارات رییس جمهور ترمپ را محدود میکند.
براین مست، رییس کمیتۀ امور خارجی مجلس نمایندگان، حامی این طرح است و روز چهارشنبه گفت: "اگر ما چیزی را به کشور دیگری میفروشیم که میتواند به آنها در میدان نبرد برتری بدهد، نیاز دارد به کانگرس اطلاعرسانی شود."
مست خاطرنشان کرد که "این طرح نظارت مشابه کانگرس را برای چپهای پیشرفته هوش مصنوعی ایجاد میکند که برای فروش به چین، روسیه، ایران، کوریای شمالی و کیوبا درخواست شده اند. چرا؟" به خاطریکه [به گفتۀ بریان مست] "چپهای هوش مصنوعی، به همان اندازه که توسط اردوی خود ما استفاده میشوند، توسط اردوهای دشمنان ما نیز مورد استفاده قرار میگیرند."
این طرح هنوز باید به تصویب کامل مجلس نمایندگان و سنا برسد. در این صورت، به کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان و کمیته بانکداری سنا ۳۰ روز فرصت داده میشود تا مجوزهای صادر شده برای صادرات چپهای پیشرفته هوش مصنوعی را به چین و سایر کشورهایی که دشمن تلقی میشوند، بررسی و احتمالاً مسدود کنند.
