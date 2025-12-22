اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده، مسمی به (آیس)، روز شنبه در شبکۀ اجتماعی ایکس اعلام کرد که از ۲۰ ماه جنوری، زمانی که دونالد ترمپ برای دومین دوره ریاست جمهوری خود به قدرت رسید، بیش از شش‌صد و بیست و دوهزار مهاجر غیرقانونی را اخراج کرده است.

آقای ترمپ در ماه جون در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل نوشت که به افسران ادارۀ مهاجرت و گمرک ایالات متحده دستور می‌ دهد " تمام تلاش خود را برای دستیابی به هدف بسیار مهم اجرای بزرگترین برنامه اخراج دسته جمعی در تاریخ انجام دهند."

رئیس جمهور ترمپ وعده داده است که پس از سال‌ها مهاجرت غیرقانونی در دوران جو بایدن، رییس جمهور پیشین ایالات متحده، میزان بی‌سابقه ‌ای از اخراج‌ها انجام شود و گفته است که این اخراج‌ ها ضروری است.

آقای ترمپ کمپاینی را آغاز کرده است که ماموران فدرال را برای یافتن و اخراج مهاجرین مجرم، به شهرهای مختلف ایالات متحده اعزام می‌ کند و ماموران فدرال، امسال عملیات گسترده‌ای را در این راستا بر محلات کاری انجام داده اند.

اداره مهاجرت و گمرک امریکا (آیس) و گزمه مرزی تا ماه سپتمبر سال ۲۰۲۹ مبلغ یک‌صد و هفتاد میلیارد دالر بودجه اضافی دریافت خواهند کرد که پس از تصویب بستۀ عظیم هزینه‌ها توسط کانگرس تحت کنترول جمهوری‌خواهان در ماه جولای، افزایش قابل توجهی در بودجه را نشان می‌ دهد.