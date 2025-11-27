وزارت تجارت امریکا از تمدید استثناهای تجارتی با چین خبر داد

دفتر نمایندۀ تجارتی ایالات متحده امروز از تمدید معافیت تعرفه بر برخی کالاها و تبادلات تجارتی با چین خبر داد.

قرار بود ۱۷۸ مورد استثنا در ۲۹ نومبر ۲۰۲۵ خاتمه یابد. اما دفتر تجارتی ایالات متحده این استثناها را تا ۱۰ نومبر سال ۲۰۲۶ تمدید کرد.

تمدید این معالفیت از تعرفه پس از توافق تجارتی و اقتصادی تاریخی ماه نومبر بین دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده و شی جینپینگ، رییس جمهور چین صورت می‌گیرد که قصر سفید در اول ماه نومبر ۲۰۲۵ این توافق را اعلام کرد.

این در حالیست که یک روز قبل رییس جمهور ترمپ، از تماس تیلفونی با رییس جمهور شی خبر داد و گفت که در تماس تلیفونی روز دوشنبه با وی، "کم و بیش" توافق خود را برای تسریع و افزایش خرید محصولات امریکایی توسط بیجینگ اعلام کرده است.

رییس جمهور ترمپ روز سه ‌شنبه به خبرنگاران گفت: "از او [رییس جمهور چین] پرسیدم، دوست دارم کمی سریع ‌تر خرید کنید. دوست دارم بیشتر بخرید. و او کم و بیش موافقت خود را برای انجام این کار اعلام کرده است. فکر می‌‌کنم از اقدامات رییس جمهور شی شگفت ‌زده خواهیم شد."

پیش‌ بینی مثبت ترمپ در مورد تجارت با چین پس از آن صورت می‌‌گیرد که بیجینگ در ماه اکتوبر اعلام کرد که خرید (سوی بین) امریکا را از سر می‌ گیرد و افزایش محدودیت‌های صادرات عناصر کمیاب به امریکا را در خلال کاهش جنگ تعرفه ‌ای با واشنگتن متوقف می‌ کند.