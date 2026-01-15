مقام استخباراتی امریکا: بیش از ۱۰ هزار نفر با ارتباطات تروریستی از ورود به امریکا منع شدند

مقامات استخباراتی ایالات متحدۀ امریکا، روز چهارشنبه اعلام کردند که سال گذشته از ورود بیش از ۱۰ هزار نفر با ارتباطات تروریستی به کشور جلوگیری شده و نام بیش از ۸۵ هزار نفر دیگر به دیتابیس تروریزم اضافه شده است.

تولسی گابارد، رییس امنیت ملی ایالات متحدۀ امریکا، این مساله را در شبکۀ اجتماعی ایکس اعلان کرده است. او گفت: "در سال ۲۰۲۵، معلومات استخباراتی که تیم ما با شرکای فدرال، ایالتی و محلی به اشتراک گذاشت، مانع ورود بیش از ۱۰ هزار نفر با ارتباطات تروریستی به کشورمان شد."

گابارد گفت: "هزاران اقدام موفقیت‌آمیز علیه کارتل‌ها و باندها به وسیلۀ اطلاعات مرکز ملی مبارزه با تروریزم هدایت شده که اطلاعات یک‌پارچه، تجزیه و تحلیل و پاسخ به موقع آن به تهدیدهای تروریستی، منجر به دستگیری و حذف هزاران جنایتکار از خاک ایالات متحده شده است."

جو کنت، رییس مرکز ملی مبارزه با تروریزم، روز چهارشنبه همچنین گفت هزاران نفری که سال گذشته از ورود به کشور باز داشته شده‌اند، با کارتل‌های تروریستی یا اعضای باندها ارتباط داشته اند که به گفتۀ او منجر به رد و ورود آنان به ایالات متحده، تحقیقات جدید و لغو ویزه شده است.

او گفت که مرکز ملی مبارزه با تروریزم با همکاری سایر سازمان‌های تنفیذ قانون، بیش از ۸۵ هزار نفر را در فهرست تروریست‌های تحت نظر، اضافه کرده است.

او با انتشار پیامی در شبکۀ اجتماعی ایکس گفت: "نتایج واضح است: هزاران تروریست اوباش مشخص، از ورود آنان جلوگیری یا از خاک ایالات متحده اخراج شده‌اند."

این اداره همچنان اعلام کرد که همکاری در کار بررسی بیش از ۳۰ میلیون درخواست جدید سفر و مهاجرت را تسهیل کرده و بیش از ۱۵۰ میلیون درخواست متقاضیان موجود را برای حمایت از تصامیم وزارت امنیت داخلی و وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا انجام داده است.

وزارت امنیت داخلی ایالات متحده اعلام کرد که عبور از مرزها به داخل کشور در سال گذشته در حالی ۹۳ درصد کاهش یافته که روند رد مرز به سطوح تاریخی‌اش رسیده است.

وزارت امنیت داخلی ایالات متحده در گزارش پایان سال خود در ۱۹ دسمبر اعلام کرد: "از ماه می تا نومبر، هفت ماه متوالی، ادارۀ حفاظت از سرحدات ایالات متحده، هیچ مهاجر غیرقانونی را به داخل کشور آزاد نکرده است."

این اداره گفت: "در زمان حکومت ترمپ، در مجموع ۷۳ هزار و ۳۲۹ مورد دستگیری در امتداد مرز جنوب غربی رخ داده است که ۵۳ درصد کمتر از حد اوسط ماهانه ۱۵۵ هزار و ۴۸۵ مورد در دوران دولت بایدن است."

حکومت اعلام کرد که بیش از ۲.۵ میلیون تبعأ خارجی بدون اسناد، سال گذشته به دلیل سرکوب روند مهاجرت غیرقانونی از سوی ادارۀ ترمپ، ایالات متحدۀ امریکا را ترک گفته اند. در این میان حدود ۱.۹ میلیون نفر به انتخاب خود و بیش از ۶۲۲ هزار نفر از سوی مقامات اخراج شده اند.

گابارد گفت: "رییس جمهور ترمپ دستور تامین امنیت میهن را صادر کرد و مرکز ملی مبارزه با تروریزم به آن عمل کرد."