ایالات متحده و ایران از پیشرفت در مذاکرات غیرمستقیم در ژنیو خبر دادند

در حالیکه ایالات متحده و ایران از "پیشرفت" در آخرین دور مذاکرات غیرمستقیم در ژنیو خبر داده اند، جیدی ونس، معاون ریاست جمهوری ایالات متحده گفته است که تهران تا کنون در این مذاکرات تمایلی برای تصدیق "خطوط سرخ" ایالات متحده نشان نداده است.
ونس روز سه شنبه از استیف ویتکاف، نمایندۀ ویژۀ ایالات متحده در امور ماموریتهای صلح و جرد کوشنر، داماد و مشاور غیررسمی رییس جمهور ایالات متحده در مورد مذاکرات غیرمستقیم با ایران، تازه ترین جزییات را دریافت کرد.
معاون رییس جمهور ایالات متحده پس از دریافت این گزارش به شبکۀ خبری فاکس گفت که جانب ایالات متحده به ایرانیها رساند که دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده "خطوط سرخ مشخصی" دارد که "نخستین" آن جلوگیری از دستیابی رژیم ایران به تسلیحات هستهای است.
در مجموع، به گفتۀ ونس این مذاکرات "به خوبی به پیش رفت" و دو طرف توافق کردند تا دوباره دیدار کنند. با اینحال به گفتۀ ونس، جانب ایران تا کنون به تصدیق خطوط سرخ ایالات متحده تمایل نشان نداده اند.
در همین حال، کریس رایت، وزیر انرژی ایالات متحده روز چهارشنبه در پاریس تاکید کرد که ایالات متحده "به هر گونهای که باشد" ایران را از دستیابی به تسلیحات هستهای باز خواهد داشت.
در هفتههای اخیر، ترمپ و دستیاران ارشد وی گفته اند که افزون بر جلوگیری از دستیابی ایران به تسلیحات هستهای، از رژیم ایران میخواهند که فعالیتهای مخرب خود، به شمول انکشاف میزایلهای بالستیکی و حمایت از گروههای تروریستی نیابتی در منطقه، را متوقف کند.
یک مقام امریکایی، پس از آخرین دور مذاکرات غیرمستقیم، به صدای امریکا گفت: "پیشرفت حاصل شد، اما هنوز جزییات زیادی برای بحث وجود دارد. ایرانیها گفتند که تا دو هفتۀ آینده با پیشنهادات مفصل به منظور رسیدگی به برخی از تفاوتنظرهای موجود در مواضع ما، برخواهند گشت."
رییس جمهور دونالد ترمپ روز دوشنبه (۱۶ فبروری) به خبرنگاران گفت که رژیم ایران خواهان یک توافق با ایالات متحده است و ابراز امیدواری کرد که تهران این بار "منطقیتر" عمل کند.
عمان در اوایل سال گذشته چندین دور مذاکرات غیرمستقیم میان ایالات متحده و ایران را پس از آن میزبانی کرد که رییس جمهور ترمپ، به ایران فرصت داد تا از طریق دپلوماسی، فعالیتهای تسلیحات هستهای خود را متوقف کند.
پس از آنکه این فرصت مذاکرات دپلوماتیک نتیجه نداد، رییس جمهور ترمپ در حمایت از اسراییل در جنگ ۱۲ روزه علیه ایران، در ماه جون سال گذشته دستور حملات هوایی را بر تاسیسات هستهای ایران صادر کرد و آسیب شدید به برنامۀ تسلیحات هستهای ایران وارد کرد.
