مقام های استخباراتی امریکا در جلسۀ استماعیۀ سنا با سوالاتی در مورد جنگ ایران روبرو می شوند

انتظار می ‌رود که مقام های استخباراتی ایالات متحده روز چهارشنبه (۱۸ مارچ) در مورد جنگ در ایران با پرسش‌هایی از سوی کمیته استخبارات سنای ایالات متحدۀ امریکا مواجه شوند.

این مجلس استماعیه که بر تهدیدهای جهانی تمرکز دارد، شامل اظهارات تولسی گابرد، رییس استخبارات ملی، جان راتکلیف، رییس اداره استخبارات مرکزی، کش پاتیل، رییس اداره تحقیقات فدرال، جیمز ادامز، رییس اداره استخبارات دفاعی، و ویلیام هارتمن، سرپرست قوماندانی سایبری ایالات متحده خواهد بود.

تام کاتن، رییس این کمیته، روز سه ‌شنبه هفدهم ماه مارچ به خبرنگاران گفت که اقدام ایالات متحده علیه رژیم ایران "یک عملیات بسیار دقیق طرح ‌ریزی‌شده" بوده که تهدیدهای ناشی از برنامه‌های میزاییلی و طیاره‌های بی ‌سرنشین ایران را پایان خواهد داد.

سناتور مارک وارنر، عضو ارشد دموکرات در این کمیته، تصمیم رییس‌ جمهور دونالد ترمپ برای آغاز "عملیات خشم حماسی" در این زمان را مورد انتقاد قرار داد و گفت که ایران "هیچ تهدید فوری برای ایالات متحده" ایجاد نکرده بود و این یک "جنگ انتخابی» است.

مجلس استماعیه روز چهارشنبه یک روز پس از آن برگزار می‌ شود که جو کینت، رییس مرکز ملی مبارزه با دهشت افگنی ایالات متحده، اعلام استعفا کرد، زیرا به گفته او "نمی‌تواند با وجدان راحت از جنگ جاری در ایران حمایت کند."

رییس جمهور ترمپ در پاسخ گفت که کینت "در زمینه امنیت ضعیف" بوده و تأکید کرد که "ایران یک تهدید بسیار بزرگ بود."

کینت از مشاوران ارشد تولسی گابرد بود. گابرد روز سه ‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که ترمپ "مسئول تعیین این است که چه چیزی تهدید فوری است و چه چیزی نیست، و این‌که آیا اقداماتی را که برای حفاظت از امنیت نیروهای ما، مردم ایالات متحده و کشور ضروری می‌داند، انجام بدهد یا نه."

مقام های استخباراتی امریکا همچنین روز پنجشنبه در برابر کمیته استخبارات مجلس نمایندگان با پرسش‌های بیشتری روبه ‌رو خواهند شد.