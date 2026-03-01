مردم ایران در سراسر جهان، مرگ آیت‌الله علی خامنه ‌ای، رهبر ایران، را که در حملات مشترک امریکا و اسراییل در شب شنبه کشته شد، جشن گرفته ‌اند.

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، در ۲۸ فبروری، کشته شدن خامنه ‌ای را به عنوان بخشی از عملیات جاری علیه رژیم مذهبی ایران اعلام کرد.

رییس جمهور در صفحه تروت سوشل خود نوشت: "خامنه ای، یکی از شرورترین افراد تاریخ، مرده است. این نه تنها عدالت برای مردم ایران، بلکه عدالت برای همه امریکایی‌های بزرگ و مردم بسیاری از کشورهای جهان است که توسط خامنه ‌ای و دار و دسته اوباش خونخوار او کشته و یا دست و پای شان قطع شده ‌اند."

ویدیوها نشان می ‌دهند که مردم در ایران، ایالات متحده، اسپانیا، بریتانیا، آلمان، ارمنستان و سایر نقاط جهان، همزمان با انتشار خبر مرگ آیت‌الله، در حال تشویق، دست تکان دادن، آتش بازی، هارن کردن و تکان دادن بیرق ‌های ایران استند.

یک ویدیو، ایرانیانی را در حومه پایتخت تهران در جاده ها نشان می‌دهد که هارن می کردند و فریاد خوشی سر می دادند.

ویدیوهای دیگر در رسانه‌های اجتماعی، ایرانیانی را در قلب تهران نشان می‌ دهد که از آپارتمان‌های خود صدای خوشی بلند می کردند، آتش‌ بازی می ‌کنند و با پخش خبر مرگ خامنه ‌ای، موسیقی بلند پخش می ‌کنند.

جامعه ایرانیان خارج از کشور و دیگران نیز خبر مرگ خامنه ‌ای را در شهرهایی در سراسر جهان، مانند مادرید، لندن، برلین، ارمنستان و سراسر ایالات متحده جشن گرفتند.

در محله جورج تاون واشنگتن دی سی، جمعیتی که تخمین زده می‌ شود هزاران ایرانی-امریکایی باشند، برای جشن گرفتن جمع شدند.

آنها بیرق ‌های امریکا و ایران قبل از انقلاب را که دارای شیر و خورشید بود، تکان می ‌دادند، در حالی که می ‌رقصیدند، شعار می ‌دادند و می‌ گفتند که آسوده و شاد استند. برخی گفتند که این یک پیروزی برای آزادی در کشور است.

جشن‌های مشابه و حتی بزرگتری در لاس‌انجلس و نیویارک، که جوامع بزرگ ایرانیان خارج از کشور را در خود جای داده ‌اند، گزارش شده است.

لاس‌انجلس محل بزرگترین جامعه ایرانی-امریکایی در ایالات متحده است و جمعیت زیادی شب شنبه بیرق ‌های ایران و امریکا را تکان می ‌دادند و برخی ها پوستر های را در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود: "ایران را دوباره باشکوه سازید".