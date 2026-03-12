دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا می‌گوید که جلوگیری رژیم "شریر" ایران از دسترسی به سلاح هسته‌ای، بسیار مهمتر از سود اقتصادی است که امریکا، از بلند رفتن قیمت نفت در نتیجۀ حمله مشترک با اسرایل بر ایران، به دست می‌آورد.

رییس جمهور ترمپ، امروز پنجشنبه، با نشر پیامی در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل گفت: "ایالات متحده، بزرگترین تولیدکننده نفت در جهان است، بنابراین وقتی قیمت نفت بالا می‌رود، ما پول زیادی به دست می‌آوریم. اما چیزی که برای من به عنوان رییس جمهور بسیار مهم‌تر و جالب‌تر است، جلوگیری از دستیابی امپراتوری شریر - ایران - به سلاح‌های هسته‌ای و نابودی شرق میانه و در واقع جهان است. من هرگز اجازه نخواهم داد این اتفاق بیفتد!"

کریس رایت، وزیر انرژی ایالات متحده، در مصاحبه‌ای روز پنجشنبه با شبکه تلویزیونی سی‌ان‌بی‌سی گفت که عملیات خشم حماسی به رهبری ایالات متحده "هفته‌ها طول خواهد کشید، نه ماه‌ها".

رایت با اشاره به رژیم ایران گفت: "هر روز پیشرفت عظیمی حاصل می‌شود. ما در حال از بین بردن توانایی آنان برای تهدید نیروهای ایالات متحده در منطقه، تهدید همسایگان‌شان و در نهایت، تهدید بازارهای انرژی استیم."

رییس جمهور ترمپ، اواخر روز چهارشنبه پس از بازگشت از سفر به کنتاکی به خبرنگاران گفت که رژیم ایران "کاملاً در حال نابودی است."

او گفت: "آنان تقریباً به پایان زندگی رسیده‌اند. این به آن معنا نیست که ما قرار است فوراً به آن [عملیات] پایان دهیم، اما ... آنها نیروی بحری، نیروی هوایی و سیستم دافع هوا ندارند. آنان هیچ سیستم کنترول کننده ندارند. ما فقط آزادانه بر فراز آن کشور در حال پرواز استیم".

رییس جمهور ترمپ گفت که تنگۀ هرمز، یک مسیر آبی حیاتی برای صادرات نفت جهانی، علیرغم تهدیدها و حملات اخیر رژیم علیه تانکرهای نفت‌کش در منطقه، در "وضعیت عالی" قرار دارد.

او با اشاره به رژیم ایران گفت: "ما تمام کشتی های آنان را از کار انداخته‌ایم. آنان چند میزایل دارند، اما نه‌چندان زیاد. فکر می‌کنم ... ما در وضعیت بسیار خوبی استیم. نکته اصلی این است که ما باید در این [جنگ] پیروز شویم ... به سرعت پیروز شویم."

فرماندهی مرکزی قوای ایالات متحده در آخرین بیانیه خود در مورد این عملیات، امروز با انتشار یک پیام اعلام کرد که نیروهای امریکایی "با استفاده از قدرت کشندگی و دقت، توانایی ایران برای تهدید نیروهای امریکایی و شرکای منطقه‌ای را از بین می‌برند."