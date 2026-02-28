در تازه ترین انکشاف پس از آغاز حملات ایالات متحده و اسراییل بر ایران، در حالیکه در یک ساعت گذشته، میزایل‌های ایران به سوی بحرین، قطر، امارات متحدۀ عربی و کویت شلیک شده که اکثر این میزایل‎‌‌ها رهگیری شده اند، وزارت خارجۀ ایران بدون اشاره به این حملات، در بیانیه‌ای "از همه حکومت‌های عضو سازمان ملل متحد، به ویژه کشورهای منطقه و اسلامی و اعضای جنبش عدم تعهد" خواسته است تا حملۀ اسراییل و امریکا را بر مواضع ایران محکوم کنند.

هنوز هیچ کشوری به درخواست ایران واکنش نشان نداده است. از سوی دیگر، عربستان سعودی حمله جمهوری اسلامی به کشورهای همسایه را محکوم کرد.

ساعتی پس از آغاز عملیات نظامی امریکا و اسراییل علیه جمهوری اسلامی، در ده‌ها شهر ایران، رژیم ایران حملات تلافی‌جویانه را آغاز کرد.

در ابوظبی، پایتخت امارات متحده عربی، یک انفجار بزرگ گزارش شده است.

بحرین اعلام کرد هدف حمله جمهوری اسلامی قرار گرفته و گفته می‌شود مرکز خدمات ناوگان پنجم امریکا هدف بوده است.

در کویت زنگ هشدار حملۀ نظامی به صدا درآمد. قطر اعلام کرد یک میزایل شلیک‌شده از سوی ایران را پیش از اصابت، منهدم کرده است.

جزئیات بیشتری هنوز منتشر نشده است.

بر اساس گزارش‌های محلی، مشاهدات مردم و اعتراف خبرگزاری‌های ایران، حملات صبح شنبه ایالات متحده و اسراییل مواضع رژیم ایران را در تهران، پایتخت، و دست‌کم ده شهر دیگر هدف قرار داده است. در قم عکس‌هایی از دود پس از حمله مشاهده شده است.

ایسنا گزارش داد که مواضع نظامی در اصفهان، قم، کرج و کرمانشاه هدف حمله قرار گرفته‌اند. همچنین گزارش‌های شهروندخبرنگاران از شهرهای تبریز، ایلام، خرم‌آباد، چابهار و کنارک نیز از حمله به مواضع رژیم ایران خبر می‌دهد.

جزییات بیشتر تا لحظاتی دیگر ...