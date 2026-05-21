دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده می‌گوید که واشنگتن مایل است چند روزی صبر کند تا "پاسخ درست" از جانب ایران به دست آورد.

رییس جمهور ترمپ روز چهارشنبه پس از شرکت در مراسم فراغت نظامیان امریکایی در ایالت کنیتیکت، در میدان هوایی به خبرنگاران گفت که اوضاع "بسیار به مرز بحرانی" رسیده است."

دونالد ترمپ افزود: " اگر پاسخ‌های درست به دست ما نرسد، اوضاع بسیار سریع خراب می‌شود. همه‌ای ما آماده‌ایم. باید به پاسخ‌های درست برسیم. باید پاسخ‌ها کاملاً ۱۰۰درصد خوب باشند. و اگر این کار را انجام دهیم، زمان، انرژی و از همه مهم‌تر زندگی افرادی زیادی را محافظت کرده ایم."

رییس جمهور ایالات متحده بدون اینکه زمان مشخصی را تعیین کرده باشد در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت که [این انتظار] ممکن بسیار زود یا چند روز طول بکشد. با این وصف او ابراز امیدواری کرد که مقامات فعلی ایران "توافقی را انجام دهند که برای همه عالی باشد."

رییس جمهور ترمپ گفت: "ممکن است خیلی سریع یا چند روز طول بکشد. ممکن است چند روز باشد، اما می‌تواند بسیار سریع پیش برود. ایران یک کشور شکست‌خورده است. ما با افرادی سر و کار داریم و در واقع، باید به شما بگویم، با افراد بسیار خوبی سر و کار داریم. ما با افرادی سر و کار داریم که به نظر من بسیار منطقی‌تر از افرادی اند که واقعاً دیگر با ما نیستند. ما با افرادی با استعداد، با قدرت مغزی خوب سر و کار داریم و از این بابت بسیار تحت تأثیر قرار گرفته‌ایم. امیدوارم این افراد توافقی انجام دهند که برای همه عالی باشد."

دونالد ترمپ تاکید ورزید اگر بتوان از کشته شدن مردم جلوگیری کرد کار بزرگی خواهد بود: "من هرگز خسته نمی‌شوم. اما کاری که دوست دارم انجام دهم این‌است که اگر بتوان با چند روز صبر کردن از جنگ جلوگیری کنم، می‌توانم با چند روز صبر کردن از کشته شدن مردم جلوگیری کنم، فکر می‌کنم این کار بزرگی است."

درحالیکه دونالد ترمپ همواره بر انتقال یورانیم غنی‌شدۀ ایران به بیرون از آن کشور تاکید ورزیده است، رویترز به نقل از دو منبع ارشد ایران گزارش داده است که مجتبی خامنه‌ای رهبر ایران، دستور داده است که یورانیم نزدیک به درجۀ تسلیحاتی این کشور نباید از ایران انتقال یابد.

به گفتۀ منابع ایران، رهبران این‌کشور به این باور اند که انتقال یورانیم غنی‌شده به خارج، ایران را در برابر حملات احتمالی آیندۀ امریکا و اسراییل آسیب‌‍پذیرتر می‌سازد.

بااینحال، رسانه‌های ایران گزارش داده اند که عاصم منیر، لوی درستیز قوای مسلح پاکستان روز پنجشنبه (۲۱ ماه می) به تهران سفر خواهد کرد. خبرگزاری ایسنا گزارش داده است که گفت‌وگوهای عاصم منیر با مقامات ایرانی بر چارچوب کلی توافق و برخی اقدامات اعتمادساز متمرکز خواهد بود.