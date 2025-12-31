وزارت مالیه امریکا ده فرد و شرکت دخیل در تجارت سلاح های مرگبار ایران با ونزویلا را تحریم کرد

وزارت مالیه ایالات متحده، تحریم ‌هایی را علیه ۱۰ فرد و شرکتی اعمال می کند که در تجارت سلاح ‌های مرگبار ایران با ونزویلا، از جمله هلیکوپترهای جنگی و میزاییل‌های بالستیک، دخیل استند.

حکومت به رهبری رییس جمهور ترمپ می گوید که این تجارت سلاح، ایالات متحده و متحدانش را در شرق میانه تهدید می ‌کند.

جان کی. هرلی، معاون وزیر مالیه در امور تروریزم و استخبارات مالی ایالات متحده، روز سه ‌شنبه ۳۰ دسمبر،‌ در بیانیه ‌ای با اشاره به جزییات این تحریم‌ها گفت: "وزارت مالیه، ایران و ونزویلا را به خاطر تکثیر تهاجمی و بی‌باکانۀ سلاح‌ های مرگبار در سراسر جهان پاسخگو می ‌داند."

هرلی افزود :"ما به اقدامات سریع خود برای محروم کردن کسانی ادامه خواهیم داد که دسترسی مجتمع نظامی-صنعتی ایران را به سیستم مالی ایالات متحده ممکن می‌ سازند."

این اقدام بر اساس فهرست‌های منع گسترش سلاح‌ های هسته‌ای وزارت مالیه ایالات متحده اتخاذ می گردد که در ماه های اکتوبر و نومبر وضع گردید.

هدف این اقدام حمایت از اعمال مجدد تحریم های سازمان ملل متحد و سایر محدودیت ها علیه ایران در بیست و هفتم سپتمبر ۲۰۲۵ می باشد.

در بیانیه وزارت مالیه امریکا آمده است: " برنامه‌های هلیکوپتر های جنگی و میزاییلی ایران، کارمندان امریکایی و متحدانش را در شرق میانه تهدید می ‌کند و کشتیرانی تجارتی در بحیره سرخ را بی ‌ثبات می‌ سازد. علاوه بر این، ادامه تأمین سلاح‌ های متعارف توسط ایران برای کاراکاس، تهدیدی برای منافع ایالات متحده در نیم کره غربی، از جمله خاک امریکا، محسوب می‌ شود و ایالات متحده از تمام اقدامات موجود برای جلوگیری از این تجارت استفاده خواهد کرد."

در این تحریم‌ها یک شرکت ونزویلایی و رییس آن که متهم به خرید هلیکوپترهای ایرانی استند؛ سه مرد ایرانی مرتبط با تهیه مواد کیمیایی مورد استفاده در میزاییل‌های بالستیک؛ و گروهی از افراد و مشاغل مستقر در ایران مرتبط با گروه رایان فن، یک شرکت که قبلاً توسط ایالات متحده تحریم شده بود، شامل است.

دونالد ترمپ، رییس جمهور امریکا، در ماه فبروری کمپاین "فشار حداکثری" را علیه ایران دوباره اعمال کرد تا از گسترش سلاح ‌های هسته ‌ای توسط این کشور جلوگیری کند. این کمپاین شامل حملات هوایی به رهبری امریکا در ماه جون بر سه ساحه کلیدی غنی‌ سازی ایران بود که در پایان جنگ دوازده روزه اسراییل و ایران بر تاسیسات هسته‌ای و نظامی تهران انجام شد.

ترمپ روز دوشنبه در جریان مذاکراتش با بنیامین نتانیاهو، صدراعظم اسراییل در فلوریدا، به ایران هشدار داد که اگر این کشور تلاش کند برنامه هسته ‌ای خود را بازسازی کند، ایالات متحده حملات نظامی جدیدی را علیه این کشور انجام خواهد داد.

تامی پیگوت، سخنگوی وزارت خارجه امریکا، روز سه ‌شنبه در بیانیه‌ ای خاطرنشان کرد که ایران همچنان به نقض محدودیت‌های سازمان ملل متحد ادامه می ‌دهد و افزود: "ادامه تأمین سلاح‌های متعارف توسط ایران برای کاراکاس تهدیدی برای منافع ایالات متحده در منطقه ما است."