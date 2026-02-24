شیفرون، شرکت امریکایی تولیدکنندۀ انرژی توافق کرده است تا یک مذاکرۀ انحصاری را با بغداد به منظور توسعۀ یک ساحۀ بزرگ سرشار از نفت در جنوب عراق آغاز کند. این ساحۀ پیش از این توسط یک شرکت نفت روسی اداره می‌شد که تحت تحریم ایالات متحده قرار داشت.

تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی به نشر رسیده، محمد شیاع السودانی، صدراعظم عراق - که ریاست مراسم امضای توافقنامه را روز دوشنبه در بغداد به عهده دارد – تام بارک، سفیر ایالات متحده در ترکیه و جاشوا هاریس، شارژدافیر سفارت امریکا در بغداد را نشان می‌دهد. هنوز به گونۀ فوری روشن نیست که چه کسی نمایندۀ شیفرون در مراسم امضای قرارداد بوده است.

یک بیاینۀ نشر شده در حساب کاربری شبکۀ اجتماعی ایکس السودانی حاکیست که براساس این توافقنامه، شیفرون برای یکسال حق مذاکرات انحصاری خواهد داشت تا از شرکت دولتی بصره نفت ساحۀ دوم نفتی غرب قرنه را در جنوب شرقی عراق خریداری کند.

دفتر السودانی گفت که این توافقنامه به شرکت لوکویل روسی که تحت تحریم ایالات متحده قرار دارد، اجازه می‌دهد تا به گونۀ موقت، مالکیت ساحۀ دوم نفتی غرب قرنه را به شرکت نفت بصره تا زمانی انتقال دهد که حکومت عراق مذاکرات با شیفرون را تکمیل کند. پس از تکمیل شدن این مذاکرات این ساحۀ سرشار از نفت به شرکت امریکایی واگذار خواهد شد.

یک بیانیه که یک سخنگوی شرکت شیفرون به صدای امریکا فرستاده حاکیست که توافقنامۀ روز دوشنبه باید نخست توسط شورای وزیران عراق تصویب شود. در بیانیه آمده است: "برخی مراحل دیگر" در این توافق‌نامه منوط به تایید سایر نهادها، به شمول دفتر کنترول دارایی‌های خارجی وزارت مالیۀ ایالات متحده است.

سخنگوی این شرکت گفته است: "شیفرون کاوش متنوعی از فعالیت‌های اکتشاف و تولید در سطح جهان دارد و همچنان به ارزیابی فرصت‌های بالقوه ادامه می‌دهد."

ایالات متحده در ماه اکتوبر شرکت لوکویل را تحریم کرد تا با هدف قرار دادن منبع اصلی درآمد مسکو، روسیه را برای پایان دادن به جنگ تجاوزکارانه‌اش علیه اوکراین تحت فشار قرار دهد.

باراک در یک بیانیه در شبکۀ اجتماعی ایکس نگاشته است که "تعهد" شیفرون به منظور سرمایه‌گذاری در غرب قرنه، یک ساحۀ سرشار از نفت که به گفتۀ وی نزدیک به ۱۲درصد تولید نفت عراق را تشکیل می‌دهد "نشان‌دهندۀ اعتماد به ثبات و توانایی عراق است.

باراک در حساب کاربری ایکس خود این را هم نگاشته است که "سرمایه‌گذاری امریکایی در عراق به معنی فرصت‌های جدید برای رشد – ایجاد مشاغل، افزایش توانایی اقتصادی و و پیشبرد آیندۀ سرشار از رفاه متقابل" است.