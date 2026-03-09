ادامهٔ حملات مشترک امریکا و اسراییل بر ایران

حملات مشترک ایالات متحده و اسراییل بر زیرساخت‌های نظامی ایران روز دوشنبه (نهم مارچ) در حالی ادامه داشت که ایران مجتبی خامنه‌ای را به عنوان رهبر آن کشور معرفی کرد.

اردوی اسراییل گفته است که حملات روز دوشنبه را بر تهران، اصفهان و مناطق جنوبی ایران انجام داده است.

در عین حال، مجلس خبرگان ایران، مجتبی خامنه‌ای ۵۶ساله را جانشین آیت الله خامنه‌ای، رهبر فقید ایران، برگزید. علی خامنه‌ای در اوایل عملیات مشترک ایالات متحده و اسراییل کشته شد.

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، در صحبت با شبکه خبری اکسیوس، از قبل گزینش پسر خامنه‌ای را "غیرقابل قبول" خوانده بود. رییس جمهور ایالات متحده گفته بود که او باید در انتخاب رهبر جدید ایران دخیل باشد.

روزنامه تایمز آف اسراییل روز دوشنبه گفت زمانی که در مورد انتخاب مجتبی خامنه‌ای پرسیده شد، ترمپ گفت: "بیبینیم چه می‌شود".

در همین حال، اردوی ایالات متحده از کشته شدن هفتمین نظامی این کشور در جریان عملیات ایران، خبر داده است. به گفتۀ اردوی ایالات متحده، این نظامی به تاریخ اول ماه مارچ در نتیجۀ یک حمله بر نظامیان امریکایی در عربستان سعودی، زخمی شده بود.

حملات نظامیان ایرانی بر کشورهای منطقه روز دوشنبه نیز ادامه داشت. عربستان سعودی گفته است که چندین طیارهٔ بی‌سرنشین (درون) را بر فراز ساحه نفت خیز الشیبه، سقوط داده است. وزارت دفاع عربستان سعودی، حملات ایران را بر ساحات غیرنظامی تقبیح کرده است.

در عین حال، بحرین، اردن، کویت و قطر نیز حملات بر قلمرو عربستان سعودی را محکوم کرده اند.

امارات متحدۀ عرب گفته است که ۱۲ میزایل بالستیکی و ۱۷ طیارهٔ بی‌سرنشین را از بین برده و قطر گفته است که یک حملۀ میزایلی را رهگیری کرده است.

وزارت دفاع ترکیه نیز گفته است که سیستم دافع هوای ناتو برای دومین بار یک میزایل بالستیکی را که از ایران شلیک شده و داخل حریم هوایی ترکیه شده بود، از بین برده است.