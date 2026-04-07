ایالات متحده و اسراییل حمله بر قونسلگری اسراییل در استانبول را محکوم کردند

ایالات متحدۀ امریکا و اسراییل حمله روز سهشنبه بر ساختمانی را که قونسلگری اسراییل در استانبول در آن موقعیت دارد، به شدت محکوم کردند.
تصاویر ویدیویی توسط شاهدان عینی، مهاجمان را در حال تیراندازی در خارج از ساختمان نشان میدهد.
وزارت خارجۀ اسراییل این حادثه را حملۀ "تروریستی" اعلام کرد.
مقامات ترکیه اعلام کردند که نیروهای امنیتی آن کشور، یک مهاجم را کشته و دو نفر دیگر را در پیوند به آنچه آنها حمله "خاینانه" علیه افسران پولیس در مرکز شهر استانبول عنوان کرده اند، زخمی ساخته اند.
برهان الدین دوران، سخنگوی حکومت ترکیه، در بیانیهای گفت: "مداخله سریع و قاطع نیروهای امنیتی ما از یک تهدید بالقوه بزرگتر جلوگیری کرده است."
مقامات، در حالیکه هویت مهاجمان را منتشر نکردند، از آغاز تحقیقات در مورد خبر داده اند.
تام بارک، سفیر ایالات متحده در ترکیه، گفت که واشنگتن حمله بر قونسلگری اسراییل در استانبول را "با شدیدترین الفاظ" محکوم میکند.
او با نشر پیامی در شبکۀ اجتماعی ایکس گفت: "حمله بر ماموریتهای دیپلوماتیک، حمله بر نظم بینالمللی و حمله بر اصولی است که ملتها را به هم پیوند میدهد."
بارک گفت که ایالات متحده از ترکیه و نیروهای امنیتی ترکیه به خاطر "پاسخ سریع و قاطع" آنها در برابر این حمله، تقدیر میکند.
وزارت امور خارجه اسراییل نیز با نشر پیامی در شبکۀ اجتماعی ایکس، حملۀ "تروریستی" بر قونسلگری آن کشور، را به شدت محکوم کرد.
اسراییل اعلام کرد که از اقدام سریع نیروهای امنیتی ترکیه در خنثی کردن این حمله قدردانی میکند.
وزارت خارجۀ اسراییل گفت:"ماموریتهای اسراییلی در سراسر جهان در معرض تهدیدها و حملات تروریستی بیشماری قرار گرفتهاند. ترور، جلو ما را نخواهد گرفت".
گروه