ساعاتی پس از آغاز حمله اسرا ییل و امریکا، منابع اسراییلی اعلام کردند علی خامنهای، دفتر ریاستجمهوری اسلامی ایران و همچنین مراکز فرماندهی اردوی و سپاه پاسداران از نخستین اهداف حملات بودهاند. هنوز اسراییل گزارشی از تلفات احتمالی مقامات جمهوری اسلامی منتشر نکرده است.
در مقابل، رسانههای دولتی ایران مدعی شدند مسعود پزشکیان و مقامات سپاه و اردو زنده اند. با این حال، تاکنون اظهارنظر رسمی از سوی آنان منتشر نشده است. رسانههای دولتی رژیم ایران درباره وضعیت علی خامنهای سکوت کامل کردهاند.
تنها یک مقام جمهوری اسلامی به رویترز گفته است که علی خامنهای در زمان حمله در تهران حضور نداشته است. صدای امریکا هنوز نمیتواند این گزارشها را بهطور مستقل تایید کند.
کمال پنحاسی، سخنگوی فارسیزبان اردوی اسراییل، با انتشار پیامی نسبت به حضور شهروندان در اطراف مراکز و تاسیسات نظامی در ایران هشدار داد و خواستار ترک فوری این مناطق شد.
در این پیام آمده است: "هشدار فوری به کلیه افرادی که در داخل یا حوالی کارخانههای صنایع نظامی و زیربناهای نظامی در سراسر کشور ایران قرار دارند."
در ادامه تاکید شده است: "شما در مجاورت با تسلیحات و تاسیسات قرار دارید که خطرناک میباشند."
سخنگوی اردوی اسراییل خطاب به شهروندان افزوده است: "شهروندان گرامی، بهمنظور امنیت و سلامت شما خواهشمندیم فوراً از این اماکن خارج شده و تا انتشار اطلاعیه تازه در خارج از این نواحی بمانید."
در پایان این پیام آمده است: "وجود شما در این نقاط جانتان را به خطر میاندازد."
سخنگوی اردوی اسراییل از آغاز یک عملیات مشترک و گسترده میان ارتش اسراییل و ارتش ایالات متحده علیه "رژیم تروریستی ایران"، خبر داد و اعلام کرد که هدف این اقدام "رفع تهدیدهای وجودی علیه اسراییل در درازمدت" است.
در بیانیهای که در این باره منتشر شد، آمده است: "اردوی اسراییل و اردوی ایالات متحده، یک عملیات مشترک، گسترده و قدرتمند را با هدف وارد آوردن ضربهای اساسی به رژیم تروریستی ایران و رفع تهدیدهای وجودی علیه اسراییل در درازمدت آغاز کردهاند."
بر اساس این اعلام، این اقدام شامل "حمله به دهها هدف نظامی" بوده و در چارچوب "یک تهاجم وسیع، هماهنگ و مشترک" انجام شده است.
سخنگوی ارتش اسراییل با اشاره به تحولات ماههای اخیر گفت: "رژیم ایران از برنامه نابودی اسراییل دست نکشیده است." او افزود که با وجود آنچه "ضربه سنگین" در عملیات پیشین خوانده شد، تهران به تلاشهای خود برای "تحکیم، ایمنسازی و پنهانسازی برنامههای هستهایاش" ادامه داده و همزمان روند تولید میزایلها را بازسازی کرده است.
به گفته او، جمهوری اسلامی همچنین به "تامین مالی، آموزش و تسلیح نیروهای نیابتی خود که در مجاورت مرزهای اسراییل مستقر هستند" ادامه داده و "این اقدامات تهدیدی وجودی علیه اسراییل بهشمار میروند و امنیت شرقمیانه و کل جهان را به خطر میاندازند."
در این بیانیه همچنین تاکید شده است که در ماههای منتهی به این حمله، "برنامهریزی مشترک و فشردهای میان اردوی اسراییل و اردوی ایالات متحده انجام شد" تا اجرای عملیات با "حداکثر ه ماهنگی و همزمانی" ممکن شود.اردوی اسراییل نیز "با تمامی سیستمهای خود، روند دقیق و درازمدت از آمادگی برای این عملیات را، هم در حوزه دفاعی و هم در طرحهای تهاجمی گوناگون، به اجرا گذاشته بود."
به گفته سخنگوی اردوی اسراییل، لوی درستیز عمومی اردوی اسراییل، سپهبد ایال زامیر، به همراه فرماندهان ارشد در حال "برگزاری ارزیابی وضعیت" استند و "شمار زیادی از نیروهای اردوی اسراییل در حالت استقرار و آمادگی کامل، هم در دفاع پیشدستانه و هم برای حمله، در تمامی جبههها و در برابر هر دشمنی قرار دارند."
گروه