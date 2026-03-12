کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می‌گوید که براساس ارزیابی اولیۀ این سازمان تا ۳.۲ میلیون نفر به دلیل درگیری‌های جاری در ایران که اکنون در سیزدهمین روز خود قرار دارد، به طور موقت بیجا شده اند.

کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در بیانیه‌ای خود اعلام کرد که تعداد بیجاشدگان داخلی در ایران از ۶۰۰ هزار تا یک میلیون خانواده در تغییر است.

سازمان ملل متحد می‌گوید که بسیاری از خانواده‌های آواره داخلی طبق گزارش‌ها از تهران و سایر مناطق شهری به مناطق شمالی و دورافتادۀ ایران فرار می‌کنند.

کمیشنری عالی ملل متحد در گزارش خود نوشت که با ادامه درگیری‌ها، این تعداد احتمالاً افزایش خواهد یافت و نگرانی‌هایی را در مورد نیازهای بشردوستانه ایجاد می‌کند.

ایالات متحده، به همراه متحد اصلی خود، اسراییل در شرق میانه، عملیات خشم حماسی را علیه ایران در ۲۸ فبروری آغاز کرد.

مقامات امریکایی می‌گویند اهداف این عملیات از بین بردن قابلیت‌های میزایل بالستیک و طیاره های بی سرنشین رژیم ایران و مختل کردن توانایی ایران در استفاده از زور علیه امریکایی‌ها و همسایگانش است.

از زمان آغاز این عملیات، ایران به طور بی‌رحمانه‌ای علیه کشورهای منطقه به حملات تلافی جویانه دست زده و باعث تلفات در چندین کشور شده است.

حملات ایران همچنین تجارت در تنگه هرمز را مختل کرده و قیمت نفت را به شدت افزایش داده است.

کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان می‌گوید که این درگیری‌ها به خانواده‌های پناهنده در ایران، به ویژه افغان‌ها، نیز آسیب رسانده است، که به گفته این اداره به دلیل عدم اطمینان و شبکه‌های کمکی محدود، در حال حاضر آسیب‌پذیر اند.

این اداره می‌گوید که خانواده‌ها به دلیل افزایش خشونت و دسترسی محدود به خدمات ضروری، از مناطق آسیب‌دیده فرار می‌کنند.

کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان خواستار حفاظت از غیرنظامیان، دسترسی به کمک‌های بشردوستانه و باز شدن مرزها برای کسانی شده است که به دنبال امنیت اند.

طبق اعلام سازمان ملل متحد، ایران میزبان ۱.۶۵ میلیون پناهنده از کشورهای مختلف و سایر افراد است که به حمایت نیاز دارند.

کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان که سابقه طولانی در ایران دارد، در حال تطبیق پاسخ خود با نیاز های رو به افزایش است. این نهاد با همکاری مقام های ملی و شرکای خود کار می کند تا نیاز های تازه را ارزیابی کرده و با افزایش جابه جایی جمعیت، آمادگی ها را تقویت بخشد.