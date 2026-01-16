سفر قانونگذاران امریکایی به دنمارک در پی تاکید ترمپ بر اهمیت گرینلند برای امریکا

یک گروه دو حزبی از اعضای مجلس نمایندگان کانگرس ایالات متحدۀ، روز جمعه با مقامات دنمارکی و گرینلندی دیدار می‌کنند تا حمایت خود را از تمامیت ارضی گرینلند نشان دهند.

سفر این هیات در حالی انجام می‌شود که دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، همچنان بر تمایل کشورش برای تصاحب گرینلند به دلیل اهمیت استراتیژیک آن جزیره برای امنیت ملی ایالات متحده، تاکید کرده است.

قصر سفید روز پنجشنبه اعلام کرد که مذاکرات با جی دی ونس، معاون رییس جمهور، مارکو روبیو، وزیر خارجه و مقامات دنمارکی و گرینلندی در روز چهارشنبه "مذاکرات تخنیکی در مورد تصاحب گرینلند" بوده است.

به دنبال این ملاقات، لارس لوکی رسموسن، وزیر خارجۀ دنمارک و ویویان موتزفیلد، همتای گرینلندی اش به خبرنگاران گفتند که میان دو طرف، اختلافات وجود دارد.

رسموسن پس از ملاقات با ونس و روبیو، در یک کنفرانس خبری گفت که او و موتزفلید باوجود "اختلاف نظر اساسی" در مورد آیندۀ بزرگترین جزیره خودگردان جهان که قدرت حاکمۀ آن دنمارک است، آماده اند گفتگوها با ایالات متحده را ادامه دهند.

رسموسن خاطرنشان کرد که پس از این دیدار تصمیم گرفته شده است که "یک گروه کاری به سطح عالی تشکیل دهد تا بررسی کند که آیا می‌توانیم راه مشترکی برای پیشرفت پیدا کنیم یا نه. از نظر ما، این گروه باید بر چگونگی رسیدگی به نگرانی‌های امنیتی امریکا تمرکز کند و در عین حال به خطوط سرخ کشور شاهی دنمارک احترام بگذارد."

این دپلومات دنمارکی علاوه کرد که این گروه کاری برای اولین بار "ظرف چند هفته" تشکیل جلسه خواهد داد.

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، در هفته‌های اخیر، درخواستش را برای کنترول گرینلند توسط ایالات متحده، تکرار کرده است.

پس از جلسۀ روز چهارشنبه با دستیاران ارشد خود و دپلومات‌های مهمان، رییس جمهور ترمپ در قصرسفید به خبرنگاران گفت: "ما به گرینلند برای امنیت ملی نیاز داریم... می‌دانید، ما در حال انجام گنبد طلایی [پروژۀ دفاع هوایی و میزایل] استیم ... اگر ما وارد عمل نشویم، روسیه و چین اقدام خواهند کرد و دنمارک هیچ کاری نمی‌تواند در مورد آن انجام دهد. اما ما می‌توانیم همه کارها را در مورد آن انجام دهیم."