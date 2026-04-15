وزارت خارجۀ امریکا: نشست میان اسراییل و لبنان 'فرصت تاریخی' است

وزارت خارجۀ ایالات متحده می گوید که اسراییل و لبنان توافق کردند تا مذاکرات مستقیم صلح را با میانجی‌گری ایالات متحده برگزار کنند.

وزارت خارجۀ امریکا این خبر را به تعقیب نخستین گفت‌وگوهای دپلوماتیک میان این دو کشور اعلام کرد که روز سه شنبه (۱۴ اپریل) پس از سال ۱۹۹۳ برگزار شد.

مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده که میزبان این گفتگوها بود، این نشست را یک فرصت تاریخی عنوان کرد.

وزارت خارجۀ ایالات متحده / مذاکرات برگزار شده میان سفیران اسراییل و لبنان را "بحث‌های سازنده در مورد گام‌ها / برای آغاز مذاکرات مستقیم" عنوان کرد.

تومی پیگوت، سخنگوی وزارت خارجۀ امریکا / روز سه شنبه در یک بیانیه گفت که مایکل لیتر، سفیر اسراییل و ندا حماده مُعَوَض، سفیر لبنان در امریکا، با حضور مارکو روبیو، وزیر خارجۀ امریکا، در این نشست حضور داشتند.

استناد بر اعلامیۀ وزارت خارجۀ امریکا / اسراییل اعلام کرد که از خلع سلاح "تمام گروه‌های تروریستی غیردولتی" و برچیدن "تمام زیرساخت‌های تروریستی در لبنان" حمایت می‌کند و تعهد خود را به مذاکرات مستقیم / برای دستیابی به "صلحی پایدار که امنیت، ثبات و رفاه را در منطقه تقویت کند" ابراز داشت.

براساس بیانیۀ وزارت خارجه / لبنان بار دیگر بر لزوم اجرای کامل آتش‌بس نومبر ۲۰۲۴ بین اسراییل و حزب‌الله تاکید کرده و خواستار "اقدامات مشخص / برای رسیدگی و کاهش بحران شدید انسانی" ناشی از درگیری‌های جاری شده است.

وزارت خارجۀ امریکا گفته است که ایالات متحده به هر دو کشور به خاطر این "نقطه عطف تاریخی" تبریک گفته و از برنامه‌های لبنان برای "بازگرداندن انحصار قدرت و پایان دادن به نفوذ سلطه‌جویانه ایران" حمایت کرده است.

با وصف اینکه تلاش های صلح جریان دارد / اردوی اسراییل اعلام کرد که روز چهارشنبه (۱۵ اپریل) / بیش از ۲۰۰ موضع حزب‌الله را در جنوب لبنان، به شمول سایت‌های پرتاب میزایل، هدف حملات هوایی قرار داده است، زیرا / به گفتۀ اسراییل / حزب الله / میزایل های بیشتری را به مراکز جمعیتی اسراییل شلیک کرده است.

وزارت خارجه ایالات متحده ابراز امیدواری کرده است که مذاکرات میان اسراییل و لبنان بتواند به یک توافق صلح جامع بین دو کشور منجر شود.

همچنان / این وزارت / بر حق اسراییل برای دفاع از خود / در برابر حملات حزب‌الله تاکید کرد و گفت که هرگونه توافقی برای توقف خصومت‌ها / "باید بین دو حکومت، با میانجی‌گری ایالات متحده، و نه از طریق هیچ مسیر جداگانه‌ای، حاصل شود."

پس از شش هفته حملات اسراییل علیه حزب‌الله لبنان که ایالات متحده آن را گروه تروریستی شناسایی کرده است، مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده روز سه شنبه میزبان سفیران اسراییل و لبنان در واشنگتن دی‌سی بود.

مارکو روبیو این نشست را "فرصت تاریخی" خواند و گفت که اسراییل و لبنان هر دو قربانی پرخاشگری حزب‌الله بوده اند.

مارکو روبیو، وزیر خارجۀ امریکا گفت:"این [مساله] پایان دادن دایمی به نفوذ ۲۰ یا ۳۰ ساله حزب‌الله در این بخشی از جهان است، و نه فقط [پایان به]خساراتی که به اسراییل وارد کرده، بلکه [پایان به] خساراتی است که به مردم لبنان وارد کرده است."

درحالیکه نمایندگان اسراییل و لبنان آنچه را که در نشست روز سه شنبه بحث شد با خود به بیروت و تل ابیب خواهند برد، وزیر خارجۀ امریکا گفت که روند صلح زمان‌گیر خواهد بود.

مارکو روبیو، وزیر خارجۀ امریکا گفت: "امید امروز این است که بتوانیم چارچوبی را ترسیم کنیم که بر اساس آن یک صلح دایمی و پایدار برقرار شود، قسمیکه که گفتم، به گونۀ که مردم اسراییل بتوانند در صلح زندگی کنند و مردم لبنان نه تنها در صلح، بلکه در رفاه و امنیت که سزاوار آن اند، حیات به سر ببرند."

حزب‌الله لبنان، مذاکرات واشنگتن را رد کرده و گفته است که به جنگ خود علیه اسراییل ادامه خواهد داد.

گیدون سعار، وزیر خارجۀ اسراییل، قبل از نشست روز سه شنبه گفت که اسراییل خواهان صلح با لبنان است.

گیدون سعار، وزیرخارجۀ اسراییل گفت: "اما همیشه به یاد داشته باشید، مشکل امنیت اسراییل، مشکل حاکمیت لبنان است. مشکل حزب‌الله است. این همان مشکل است و برای گذار به مرحله‌ای متفاوت، باید به این مشکل رسیدگی شود."

جوزف عون، رییس جمهور لبنان روز سه شنبه (۱۴ اپریل) ابراز امیدواری کرد که مذاکرات، آغازی برای پایان رنج و مشقت مردم لبنان باشد.

حزب‌الله در اوایل ماه مارچ، چند روز پس از حملۀ نیروهای امریکا و اسراییل به ایران، حملات خود را بر اسراییل آغاز کرد.

اسراییل، با انجام حملات هوایی و عملیات زمینی در لبنان، به این حملۀ حزب‌الله پاسخ داد. مقامات لبنانی می‌گویند که این درگیری بیش از ۲۰۰۰ کشته و بیش از ۱ میلیون نفر را مجبور به ترک خانه‌های شان کرده است.