وزارت مالیهٔ ایالات متحدهٔ امریکا روز چهارشنبه (۵ اگست) اعلام کرد که نام شرکت هوایی عراقی "فلای بغداد" و دو طیاره متعلق به آن را از فهرست "تحریمهای مبارزه با تروریزم" حذف کرده است.
یک سخنگوی وزارت مالیهٔ امریکا به صدای امریکا گفت که فلای بغداد پس از طی کردن روند جامع بازنگری اداری دفتر کنترول داراییهای خارجی این وزارت، موسوم به "اوفک" از فهرست افراد و نهادهای تحریمشده حذف شده است.
به گفته این سخنگو، فلای بغداد تغییرات عمدهای در فعالیتهای خود ایجاد کرده و به همین دلیل، ادامه حضور آن در فهرست تحریمها دیگر موجه تشخیص داده نشده است.
اوفک همچنان محدودیتها علیه دو فروند طیاره بویینگ ۷۳۷ این شرکت با شمارههای ثبت YI-BAF و YI-BAN را لغو کرده است. این دو طیاره پیشتر بهعنوان "داراییهای مسدودشده" شناسایی شده بودند.
وزارت مالیهٔ امریکا در جنوری ۲۰۲۴، فلای بغداد را به اتهام کمک به نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و گروههای نیابتی آن در عراق، سوریه و لبنان تحریم کرده بود. بشیر عبدالکاظم علوان الشبانی، رییس اجرایی وقت این شرکت، نیز به دلیل مالکیت یا کنترول مستقیم یا غیرمستقیم فلای بغداد تحت تحریم قرار گرفته بود.
بر اساس تغییرات تازه در فهرست تحریمها، الشبانی همچنان تحت تحریم باقی مانده است.
وزارت مالیهٔ امریکا تاکید کرده است که حذف فلای بغداد از فهرست تحریمها به معنای نرمتر شدن سیاست واشنگتن در برابر دولت ایران، سپاه پاسداران، نیروی قدس، سازمانهای تحریمشده یا حامیان آنها نیست.
به گفته سخنگوی این وزارت، این تصمیم در چارچوب روند عادی بازنگری اداری و پس از بررسی وضعیت مشخص فلای بغداد اتخاذ شده است. وزارت مالیه جزئیات تغییراتی را که این شرکت در فعالیتهای خود ایجاد کرده، اعلام نکرده است.
این اقدام چند هفته پس از آن صورت گرفت که علی الزیدی، صدراعظم جدید عراق، در ۱۴ جولای با دونالد ترمپ، رییسجمهوری امریکا، در قصر سفید دیدار کرد. با این حال، در اطلاعیه وزارت مالیه ارتباط مستقیمی میان این دیدار و لغو تحریمهای فلای بغداد ذکر نشده است.
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