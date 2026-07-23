امریکا بر نه نهاد و دو فرد حامی رژیم کیوبا تحریم وضع کرد

وزارت امور خارجه ایالات متحده روز پنج‌شنبه نه نهاد و دو فرد که به گفته این وزارت، در تقویت کنترول "رژیم فاسد کمونیستی کیوبا "بر بخش‌های انرژی، مالی و برنامه‌های صحی فرامرزی نقش دارند، تحریم وضع کرد.

در اعلامیه وزارت امور خارجه آمده است که این تحریم‌ها بر اساس فرمان اجرایی شماره ۱۴۴۰۴ دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدهٔ امریکا اعمال شده است.

مارکو روبیو،‌ وزیر خارجهٔ ایالات متحده گفت: "امروز، بر اساس فرمان اجرایی ۱۴۴۰۴رییس‌جمهور ترمپ، من ۹ نهاد و ۲ فرد را که فعالیت‌هایشان به تداوم کنترول رژیم بر بخش‌های انرژی، مالی و نظام بهره‌برداری از کارمندان صحی (از طریق ماموریت‌ها) در خارج از کشور کمک می‌کند، تحریم می‌کنم. افراد و نهادهای تحریم‌شده امروز همچنین تلاش کرده‌اند تحریم‌های پیشین ما علیه رژیم کیوبا و عوامل حامی آن را دور بزنند."

در میان نهادها و افرادی که هدف این تحریم‌ها قرار گرفته‌اند، چهار نهادی شامل استند که به تلاش برای دور زدن تحریم‌های ایالات متحده علیه گروه Grupo de Administración Empresarial S.A. متهم شده‌اند. این گروه پیش‌تر از سوی ایالات متحده تحریم شده بود.

افزون بر این، سه نهاد فعال در بخش انرژی کیوبا و دو نهاد و دو فرد مسوول بهره‌برداری و به کارگیر اجباری کارکنان صحی کیوبایی از طریق ماموریت‌های صحی فرامرزی تحریم شده اند.

تحریم‌های وزارت خارجهٔ ایالات متحده براساس فرمان اجرایی ۱۴۴۰۴ رییس جمهور ترمپ انجام می‌شود؛ فرمانی که اعمال تحریم‌های گسترده را علیه کیوبا، از جمله علیه افرادی که از دستگاه امنیتی رژیم کیوبا حمایت می‌کنند و نیز کسانی که مسوول سرکوب در کیوبا و سایر تهدیدها علیه امنیت ملی ایالات متحده هستند، مجاز می‌داند.

این تحریم‌ها در حالی وضع شد که وزارت امور خارجه ایالات متحده روز دوشنبه گذشته در گزارشی ۷۰ صفحه‌ای تحت عنوان "کیوبا؛ پایتخت کمونیزم قرن بیست‌ویکم"، دولت کمونیستی کیوبا را متهم کرده است که نزدیک به هفت دهه است که کارزار جاسوسی و اقدامات تخریبی علیه ایالات متحده را دنبال می‌کند.

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده گفت:"بیش از شش دهه است که رژیم کیوبا مهم‌ترین حامی چپ‌گرایی افراطی و جهان‌سوم‌گرایی در ایالات متحده بوده است. وزارت امور خارجه تاریخ کامل جاسوسی و اقدامات تخریبی کیوبا در کشور ما را افشا می‌کند. مردم امریکا حق دارند که این واقعیت را بدانند."

این گزارش یک جنگ فرسایشی دراز‌مدت را توصیف می‌کند که بر پایه جاسوسی، نفوذ، خرابکاری و شبکه‌های نیابتی سازمان یافته است. در این گزارش ادعا شده است که هاوانا هرگز توانایی شکست ایالات متحده را در یک درگیری نظامی متعارف نداشت و در عوض، مدل پنهانی ایجاد کرد که هدف آن، قرار دادن امریکا در برابر خود عنوان شده است.

این گزارش ادعا می‌کند که عوامل کیوبایی به بالاترین سطوح وزارت امور خارجه، شورای امنیت ملی و پنتاگون نفوذ کرده و برای دهه‌ها به‌صورت مخفیانه و بدون شناسایی فعالیت کرده‌اند.