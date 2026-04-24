تاد بلنچ، سرپرست اداره لوی سارنوالی ایالات متحده، روز پنجشنبه فرمانی را امضا کرد که بر اساس آن مروانای طبی دارای جواز ایالتی و محصولات مروانای تاییدشده از سوی ادارهٔ غذا و داروی ایالات متحده، از رده بندی نخست که سختگیرانهترین ردهٔ مواد مخدر فدرال است، فوراً به ردۀ سوم منتقل میشود.
این تغییر، مروانا را در سطح فدرال قانونی نمیسازد، اما تحقیق در مورد آن را آسانتر کرده و به شرکتهای فعال در این بخش اجازه میدهد که از امتیازات مالیاتی استفاده کنند.
این اقدام این مواد را در کنار داروهای رایج نسخهای مانند مسکنها، کتامین و تستوستیرون قرار میدهد. در طبقهبندی قبلی، مروانا طبق قانون فدرال بهعنوان مادهای با نداشتن استفادهٔ طبی پذیرفتهشده و دارای ظرفیت بالای سواستفاده در نظر گرفته میشد. این فرمان مروانا را برای استفادهٔ طبی یا تفریحی تحت قانون فدرال قانونی نمیسازد.
با این حال، این تغییر موانع تحقیقاتی را کاهش داده، به شرکتهای مروانا طبی دارای جواز ایالتی اجازه میدهد که برای نخستین بار هزینههای تجارتی خود را از مالیات فدرال کسر کنند و یک سیستم ثبت سریع برای تولیدکنندگان و توزیعکنندگان دارای جواز ایالتی در ادارهٔ مبارزه با مواد مخدر ایجاد میکند مقامها میگویند این اقدام باعث گسترش دسترسی بیماران به درمانها و بهبود تصمیمگیری داکتران خواهد شد.این تصمیم همچنان برنامههای مروانای طبی در اکثر ایالتهای امریکا را تقویت میکند، در حالی که برخی محدودیتها در سطح فدرال باقی میماند.
همچنین، پژوهشگران مروانا دیگر برای بهدست آوردن مروانای دارای جواز ایالتی جهت استفاده در تحقیقات خود تحت پیگرد قانونی قرار نخواهند گرفت.
بلانش گفت که لوی سارنوالی در حال عملیکردن وعدهٔ رییسجمهور ترمپ برای گسترش دسترسی امریکاییها به گزینههای درمانی استفاده از مروانا است.
او گفت: "این اقدامات امکان تحقیقات هدفمندتر و دقیقتر دربارهٔ مصوونیت و موثریت مروانا را فراهم میکند، دسترسی بیماران به درمانها را گسترش میدهد و به داکتران کمک میکند تصمیمهای آگاهانهتری در زمینهٔ صحت اتخاذ کنند."
این اقدام تا حد زیادی برنامههای مروانای طبی را در ۴۰ ایالت امریکا مشروعیت میبخشد.
محصولات مروانا که از طریق برنامههای طبی ایالتی توزیع نمیشوند، همچنان در ردۀ نخست مواد مخدر باقی میمانند. پس از این اعلام، سهام شرکتهای بزرگ تولید و تجارت مروانا بین شش تا ۱۳ درصد افزایش یافت.
