تفاهمات جدید در مذاکرات اسراییل و سوریه با میانجیگری ایالات متحده

دور سوم مذاکرات بین اسراییل و سوریه، با میانجیگری ایالات متحدۀ امریکا، تفاهمات جدیدی را بین دو دشمن دیرینه منطقهای ایجاد کرده است.
این خبر در بیانیۀ سه جانبه که از سوی ایالات متحده، سوریه و اسراییل نشر شده است، اعلان گردید.
در بیانیۀ سه جانبه که سهشنبه در وبسایت وزارت خارجۀ ایالات متحده منتشر شد، آمده است که مقامات اسراییل و سوریه، اخیراً تحت نظارت ایالات متحده در پاریس دیدار کردهاند. از زمان دقیق مذاکرات چیزی گفته نشده است.
در این بیانیه آمده است که مذاکرات بر "احترام به حاکمیت و ثبات سوریه، امنیت اسراییل و رفاه هر دو کشور" متمرکز بوده و منجر به چندین "تفاهم" شده است.
در این بیانیه آمده است که اسراییل و سوریه "تعهد خود را برای تلاش در جهت دستیابی به ترتیبات امنیتی و ثبات پایدار برای هر دو کشور" مجددا تاکید میکنند.
دو کشور از زمان توافق ۱۹۷۴ که منجر به آتشبس و ختم آخرین درگیری بزرگ شد، تا هنوز متخاصم باقی مانده اند.
در بیانیه مشترک آمده است که اسراییل و سوریه همچنین "مصمم شده اند که یک میکانیزم مشترک - وسیلۀ ارتباطی اختصاصی - برای تسهیل هماهنگی فوری و مداوم در زمینه اشتراکگذاری استخبارات، کاهش تنش های نظامی، تعامل دیپلوماتیک و ایجاد فرصتهای تجارتی، تحت نظارت ایالات متحده، ایجاد کنند."
در این بیانیه همچنان آمده است: "این میکانیزم به عنوان بستری برای رسیدگی فوری به هرگونه اختلاف و تلاش برای جلوگیری از سوءتفاهمها عمل خواهد کرد."
در این بیانیه آمده است که ایالات متحده "این گامهای مثبت را تحسین میکند" و همچنان متعهد به حمایت از اجرای آنها "به عنوان بخشی از تلاشهای گستردهتر برای دستیابی به صلح پایدار در شرق میانه" است.
دفتر بنیامین نتنیاهو، صدراعظم اسراییل، در بیانیهای روز سهشنبه ششم جنوری اعلام کرد که در مذاکرات پاریس، اسراییل "بر اهمیت تضمین امنیت شهروندان خود و جلوگیری از تهدیدات در امتداد مرزهای اسراییل تاکید کرد."
دفتر نتنیاهو همچنـان از ایجاد توافق مبنی بر اینکه "گفتگو برای پیشبرد اهداف مشترک و تضمین امنیت اقلیت دروزها در سوریه ادامه خواهد یافت."
مذاکرهکنندگان اسراییلی و سوری پیش از این در ماههای جولای و اگست با میانجیگری ایالات متحده در پاریس برای دو دور مذاکره در مورد توافق امنیتی دیدار کردند، اما هیچ پیشرفتی در این دیدار ها حاصل نشد.
اسراییل در دسمبر ۲۰۲۴ یک منطقه غیرنظامی شده توسط سازمان ملل متحد را در جنوب سوریه - در امتداد مرز اسراییل با سوریه - تصرف کرد و دلیل آن را لزوم محافظت از قلمرو خود در برابر حملات نیروهای اسلامگرای متخاصم عنوان کرد.
این تحول در حالی رخ داد که یک گروه شورشی اسلامگرا در همان ماه بشار اسد، دیکتاتور دیرینه سوریه را سرنگون کرد.
اسراییل اشغال این منطقه را به عنوان یک اساس برای محافظت از دروزی ها، متحدان اقلیت قومی سوری خود که در این منطقه و در نزدیکی آن زندگی میکنند، در برابر حملات اسلامگرایان توجیه کرده است.
سوریه از اسراییل خواسته است که از منطقۀ که سازمان ملل متحد آن را غیر نظامی شده اعلام کرده خارج شود. سوریه مدعی است که ناآرامیهای برخاسته از خشونت ها بین دروزی ها و اسلامگرایان در این منطقه، یک موضوع داخلی سوریه است.
