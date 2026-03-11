فرمانده امریکایی: قدرت رزمی امریکا در حال افزایش و قدرت رزمی ایران در حال کاهش است

فرمانده امریکایی که جنگ ایالات متحده علیه رژیم دهشت افگن ایران را رهبری می‌کند، در دوازدهمین روز این نبرد، می‌گوید که قدرت رزمی ایالات متحده در حال افزایش و قدرت رزمی ایران در حال کاهش است.

جنرال برد کوپر، فرمانده قوماندانی مرکزی نیروهای ایالات متحده (سنتکام) این اظهارات را روز چهارشنبه (۱۱ مارچ) در یک پیام ویدیویی ابراز کرد. در این ویدیو که در صفحات اجتماعی نشر شده، جنرال کوپر در مورد عملیات خشم حماسی وضاحت داده است.

جنرال کوپر گفت: "نیروهای امریکایی با وارد کردن قدرت ویرانگر نبرد علیه رژیم ایران ادامه می‌دهند."

به گفته برد کوپر، عملیات مشترک ایالات متحده و اسراییل، شامل حملات بر بیش از ۵۵۰۰ هدف در داخل ایران، به شمول بیش از ۶۰ کشتی بود که در آن از سیستم‌های متعدد اسلحهٔ دقیق کار گرفته شد.

فرمانده سنتکام همچنان گفته است که نیروهای تحت امرش روز سه شنبه "تقریباً در هر ساعت" حملات را از نقاط و استقامت‌های مختلف بر ایران انجام دادند. جنرال کوپر گفت که در این حملات آخرین چهار کشتی باقی مانده سلیمانی از بین برده شد و تاسیسات بزرگ تولید میزایل بالستیک، هدف قرار داده شد.

سنتکام قبل از این در شبکه اجتماعی ایکس نگاشته بود که نیروهای امریکایی چندین کشتی نیروی بحری ایران، به شمول ۱۶کشتی ماین گذار را در نزدیکی تنگه هرمز از بین بردند.

در این پیام ویدیویی، جنرال کوپر گفته است که "در این عملیات وسیع، سنتکام از نزدیک و بگونهٔ موثر با اسراییل" در هماهنگی قرار دارد "و در کنار همه شرکای خود در شرق میانه هماهنگی داریم".

برد کوپر گفت که عملیات خشم حماسی "در مسیر از بین بردن توانایی ایران برای تهدید امریکایی‌ها و دوستان ما، قرار دارد و ما این هدف را از طریق ترکیبی از کشندگی، دقت و نوآوری سریع بدست می‌آوریم".