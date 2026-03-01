سنتکام: سه نظامی امریکایی در جریان عملیات خشم حماسی علیه ایران کشته شد

اردوی ایالات متحدۀ امریکا اعلام کرد که در جریان عملیات "خشم حماسی" در ایران، سه سرباز امریکایی، کشته و پنج نظامی دیگر به شدت زخمی شده‌اند.

فرماندهی مرکزی قوای امریکایی "سنتکام" در یک اعلامیه گفت که چندین نفر دیگر، ناشی از اصابت چره و ضربۀ مغزی، دچار جراحات خفیف شده‌اند و در حال بازگشت به محل خدمت خود استند.

در اعلامیۀ سنتکام آمده است: "عملیات‌ رزمی عمده و تلاش‌های ما برای واکنش به این حادثه همچنان ادامه دارد."

سنتکام اعلام کرد: "وضعیت متغیر است، بنابراین به احترام خانواده‌ها، اطلاعات اضافی، از جمله هویت نظامیان کشته‌شده را تا ۲۴ ساعت پس از اطلاع‌رسانی به نزدیک‌ترین خویشاوندان، مخفی نگه می‌داریم."

پیش از این، اردوی ایالات متحده از هدف قرار دادن یک کشتی جنگی نیروی بحری ایران در خلیج عمان به عنوان بخشی از عملیات جاری خبر داده بود.

فرماندهی مرکزی نیروهای نظامی ایالات متحده، روز یکشنبه در بیانیۀ کوتاه اعلام کرد که نیروهای امریکایی بر کشتی ایرانی حمله کرده است. بر اساس این اعلامیه، کشتی هدف قرار گرفته، در خلیج عمان در نزدیکی بندر چاه بهار در حال غرق شدن است.

اردوی ایالات متحده از کارمندان ایرانی کشتی خواست که "کشتی را رها کنند".