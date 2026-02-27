وزارت مالیۀ ایالات متحده روز پنجشنبه اقداماتی را اتخاذ کرد که دسترسی بانک مرچنت ام‌بایر سویس را به سیستم مالی ایالات متحده قطع می‌کند. وزارت مالیه امریکا دلیل این اقدام را حمایت مالی این بانک سویسی از بازیگران غیرقانونی ای مرتبط با ایران، روسیه و ونزویلا می‌نامد.

قانون پیشنهادی شبکه مبارزه با جرایم مالی وزارت مالیۀای امریکا نهادهای مالی ایالات متحده را از افتتاح یا نگهداری حساب کاربری مکاتبه‌ای برای بانک خصوصی مستقر در زوریخ یا از طرف آن منع می‌ کند. وزارت مالیۀ امریکا بر مبنای اختیار ضد پولشویی خود عمل کرده است که توسط قانون پیتریوت ایالات متحده اعطا شده است.

اسکات بسینت، وزیر مالیۀ امریکا، گفت که ام‌بایر "بیش از صد میلیون دالر را از طریق سیستم مالی ایالات متحده به نمایندگی از بازیگران غیرقانونی مرتبط با ایران و روسیه منتقل کرده است" و خاطرنشان کرد: "بانک‌ها باید توجه داشته باشند که وزارت مالیۀ ایالات متحده به شدت از تمامیت سیستم مالی امریکا محافظت خواهد کرد."

شبکه مبارزه با جرایم مالی وزارت مالیۀ امریکا ادعا می‌ کند که - ام بایر - تامین مالی تروریزم را برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و نیروی قدس آن / تسهیل کرده، بیش از ۳۷ میلیون دالر مربوط به یک طرح قاچاق نفت به نفع سپاه پاسداران را پروسس کرده / و حساب‌هایی را برای چهره‌های روسی ای تحریم‌شده - از جمله ویکتور مدودچوک، سیاستمدار اوکراینی طرفدار کرملین - که در اوکراین به خیانت متهم شده است، نگهداری کرده است.

به گزارش رسانه‌های سویس، نهاد ناظر مالی سویس اعلام کرد که سه هفته پیش مراحل اجرایی خود را علیه بانک ام‌بایر به پایان رسانده و یک نماینده تفتیش را برای نظارت بر این بانک منصوب کرده است، در حالی که درخواست تجدیدنظر این بانک در محکمۀ اداری فدرال در حال بررسی است.

امبایر گفته است که اعلامیۀ "وزارت مالیۀ ایالات متحده را یادداشت کرده و پس از مشوره با وکلای مدافع امریکایی خود، در بارۀ آن ابراز نظر خواهد کرد."