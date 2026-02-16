روبیو: امریکا دلیلی برای زیر سوال بردن گزارش مسمومیت ناوالنی ندارد

ایالات متحدۀ امریکا می‌گوید که از گزارشی که در آن پنج کشور اروپایی دریافته‌ اند که الکسی ناوالنی، رهبر مخالف حکومت روسیه، دو سال پیش در یک تبعیدگاه دور افتادۀ قطبی در روسیه توسط یک زهر نادر کشته شده است، نگران است.

بریتانیا، فرانسه، آلمان، سویدن و هالند در گزارش مشترک که روز شنبه نشر شد، اعلام کردند که تجزیه و تحلیل لابراتواری نمونه‌های گرفته شده از بدن ناوالنی، به طور قطعی موجودیت اپیباتیدین، یک ماده بسیار کشنده را نشان می‌دهد که به گونۀ طبیعی در روسیه وجود ندارد. اپیباتیدین یک زهر به شدت کشنده است که در وجود بقه‌های زهری در امریکای جنوبی پیدا می‌شود.

یولیا ناوالنایا، بیوۀ ناوالنی، سال گذشته گفت که تیم او نمونه‌هایی از مواد بیولوژیکی را که در سال ۲۰۲۴ قبل از دفن او در مسکو گرفته شده بود، به دست آورده و آن را به خارج از کشور فرستاده است.

مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحدۀ امریکا، روز یکشنبه در جریان سفر به سلواکیا به خبرنگاران گفت که واشنگتن از این گزارش مطلع بوده است.

روبیو گفت: "بعضی اوقات کشورها بر اساس اطلاعاتی که جمع‌ آوری کرده‌اند، کار خود را انجام می‌ دهند. ما از این گزارش آگاه استیم. این یک گزارش نگران‌ کننده است."

وزیر خارجه روبیو افزود: "ما هیچ دلیلی برای زیر سوال بردن آن نداریم. ما در این مورد مناقشه نداشته یا به این خاطر با این کشورها درگیری نداریم. آنها تجزیه و تحلیل خود را انجام دادند و به این نتیجه رسیدند."

ناوالنی در ۱۶ فبروری ۲۰۲۴، در سن ۴۷ سالگی، پس از آنکه ظاهراً پس از پیاده‌ روی در یک زندان روسیه در ساحه قطب شمال آن کشور، از هوش رفت، درگذشت.

مقام های روسی بارها مسوولیت مرگ ناوالنی را رد کرده و گزارش اخیر کشورهای اروپایی را که روز شنبه نشر شد دارای "انگیزۀ سیاسی" خوانده اند.

ناوالنی برجسته ‌ترین منتقد داخلی ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه، بود و از تحقیقات رسانه‌های اجتماعی برای افشای فساد دولت استفاده کرد. او پیش از این از مسمومیت با عامل عصبی نوویچوک در سایبیریا در سال ۲۰۲۰ جان سالم به در برده بود، حمله‌ای که حکومت‌های غربی ادارات امنیتی روسیه را مسوول آن دانستند.

در ۱۷ جنوری ۲۰۲۱، ناوالنی پس از درمان طبی در آلمان به مسکو بازگشت و بلافاصله در میدان هوایی دستگیر شد. او از مخالفان صریح جنگ در اوکراین بود.