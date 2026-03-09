یک رسانه امریکایی گزارش داده است که رییس جمهور دونالد ترمپ از انتخاب مجتبی خامنهای، از جانب رژیم تروریست ایران به عنوان رهبر آن کشور، ابراز ناخرسندی کرده است.
رسانه دولتی ایران گزارش داده است که مجلس خبرگان ایران، مجتبی خامنهای ۵۶ساله را جانشین آیت الله خامنهای، رهبر فقید ایران، برگزید. علی خامنهای در اوایل عملیات مشترک ایالات متحده و اسراییل کشته شد.
روزنامه نیویارک پست گفته است که روز دوشنبه در یک مصاحبه تلیفونی با رییس جمهور ترمپ، از او خواست تا نظر خود را در مورد انتخاب مجتبی خامنهای ابراز کند. به گفته این رسانه، ترمپ گفت: "من با (انتخاب) او خوشحال نیستم."
نیویارک پست میافزاید که ترمپ در پاسخ به این پرسش که آیا ایالات متحده برای از بین بردن مجتبی خامنهای تلاش خواهد کرد یا خیر، گفت: "به شما نخواهم گفت."
در ویدیوهای نشر شده در شبکههای اجتماعی که بخش فارسی صدای امریکا آنها را موثق تلقی میکند، دیده میشود که مخالفان رژیم ایران در داخل آن کشور خشم خود را نسبت به انتخاب رهبر جدید ایران ابراز کرده اند.
در یکی از ویدیوها، صدای باشندگان یکی از نواحی تهران به گوش میرسد که شعار "مرگ به مجتبی" را سر میزنند.
قصر سفید نیز روز دوشنبه با نشر یک پیام در شبکه اجتماعی ایکس با هشدار به تهران، نگاشت: "این رژیم به زودی درک خواهد کرد که هیچ کس نباید قوت و عظمت نیروهای مسلح ایالات متحده را مورد آزمون قرار دهد."
در همین حال، مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، روز دوشنبه در جریان مراسمی در وزارت خارجۀ امریکا، گفت که ایالات متحده "در مسیر به دست آوردن هدفاش" برای از بین بردن قابلیت رژیم ایران جهت استفاده از میزایلها و طیارههای بیسرنشین تهاجمی برای انجام حملات تروریستی در سراسر منطقه، قرار دارد.
پیت هگسیت، وزیر جنگ ایالات متحده، در یک مصاحبه که روز جمعه با شبکه تلویزیونی سیبیاس نیوز انجام داد و روز یکشنبه پخش شد، گفت رژیم ایران از "چتر متعارف میزایلی که هر روز در حال رشد بود ... برای تلاش جهت پوشاندن جاهطلبیهای هستهای خود استفاده کرده است."
هگسیت گفت: "ما اطمینان حاصل خواهیم کرد که جاهطلبیهای هستهای آنان هرگز تحقق نیابد."
پیت هگسیت همچنین از توضیح در مورد این که عملیات به رهبری ایالات متحده تا چه زمانی طول خواهد کشید یا این که آیا نیروهای زمینی ایالات متحده وارد عمل خواهند شد یا نه، خودداری کرد.
وزیر جنگ ایالات متحده گفت: "شما به دشمن نمیگویید، به رسانهها نمیگویید، به هیچکس نمیگویید که محدودیتهای شما در یک عملیات چیست. ما آمادهایم تا به هر حدی که برای موفقیت لازم باشد، به پیش برویم."
در همین حال، اردوی ایالات متحده روز دوشنبه هویت هفتمین نظامی کشته شدهٔ این کشور در جریان عملیات "خشم حماسی" را افشا کرد.
به گفتۀ اردوی ایالات متحده، بنجامین ان. پنیگتان ۲۶ساله به تاریخ اول ماه مارچ در نتیجۀ یک حمله رژیم ایران بر نظامیان امریکایی در پایگاه شهزاده سلطان در عربستان سعودی، زخمی شده بود. قبل از این شش نظامی دیگر ایالات متحده، در حمله رژیم ایران بر یک پایگاه در کویت کشته شدند.
