ترمپ: در عملیات امریکا - نایجریا فرد دوم داعش کشته شد

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده از کشته شدن یکی از فرماندهان ارشد گروه داعش در یک عملیات مشترک نظامی امریکا و نایجریا خبر داده است.

رییس جمهور ترمپ در یک پیام شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل این فرد را "ابو بلال المینوکی، فرد دوم فرماندهی داعش در سطح جهان" معرفی کرده گفته است: "امشب به دستور من، نیروهای شجاع امریکایی و نایجریا، ماموریت بسیار پیچیده و با برنامه‌ریزی دقیق را برای از بین بردن فعال ترین تروریست جهان از میدان جنگ، بدون نقض اجرا کردند."

دونالد ترمپ در این پیام تذکر داده است که این فرد "فکر می‌کرد می‌توانست در افریقا پنهان شود، اما نمی‌دانست که ما منابعی داریم که ما را در جریان کارهای او قرار می‌دهند."

رییس جمهو ایالات متحده در این پیام افزوده است: "او [المینوکی]، دیگر مردم افریقا را ترور نخواهد کرد و یا به برنامه‌ریزی عملیات برای هدف قرار دادن امریکایی ها کمک نخواهد کرد."

در ادامۀ پیام رییس جمهور آمده است که "با حذف این فرماندۀ شماره دوم گروه داعش، عملیات جهانی داعش به میزان زیادی کاهش یافته است."

رییس جمهور ترمپ محل دقیق این عملیات را مشخص نکرده است، اما از حکومت نایجریا برای همکاری در این ماموریت قدردانی کرده است.

بر اساس گزارش رویترز، المینوکی تبعه نایجریا بود و در سال ۲۰۲۳، در فهرست "تروریست‌های جهانی به‌طور ویژه تحریم‌شده" قرار گرفته بود.