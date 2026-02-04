ایالات متحده ایجاد یک بلاک تجارتی مواد معدنی را پیشنهاد کرد

جی دی ونس، معاون رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا روز چهارشنبه (۴ فبروری)، گفت که امریکا به دنبال ایجاد یک بلاک تجارتی مواد معدنی، یک سیستم نرخ ثابت جهت دسترسی به مواد معدنی حیاتی و محافظت در برابر اختلالات خارجی است.

ونس در یک جلسۀ "تاریخی" مواد معدنی حیاتی در واشنگتن در حالی صحبت می‌کرد که ایالات متحده زنجیره‌های تدارکاتی مواد معدنی حیاتی را برای امنیت ملی، قدرت تکنالوژی و اقتصادی، حیاتی توصیف کرد.

جی دی ونس، روز چهارشنبه حین صحبت به نمایندگان بیش از ۵۰ کشور جهان که در این نشست شرکت کرده بودند، گفت: "صبح امروز حکومت به رهبری [دونالد] ترمپ یک میکانیزم مشخص را به منظور بازگرداندن مارکیت جهانی مواد معدنی حیاتی به وضعیت سالم‌تر و رقابتی‌تر، پیشنهاد می‌کند. یک منطقه تجارتی امتیازدهنده برای مواد معدنی حیاتی که از طریق اعمال فشار قیمت قابل اجرا، از اختلالات خارجی محافظت می‌شود."

معاون رییس جمهور امریکا افزود: "ما می‌خواهیم اعضا با هم یک بلاک تجارتی را بین متحدان و شرکا تشکیل دهند، بلاکی که دسترسی امریکا را به قدرت صنعتی ایالات متحده تضمین کند و در عین حال تولید را در کل منطقه گسترش دهد. مزایای آن فوری و پایدار خواهد بود."

ونس افزود که ایالات متحده جدول قیمت‌ها را برای مواد معدنی حیاتی در هر سطح تولید تعیین خواهد کرد – و آن قیمت‌گذاری منعکس کنندۀ ارزش واقعی جهان و منصفانۀ بازار خواهد بود.

جی دی ونس همچنان افزود: "برای اعضای منطقه امتیازدهنده، این قیمت‌های مرجع به عنوان نرخ ثابت عمل می‌کنند که از طریق تعرفه‌های قابل تنظیم حفظ می‌شود تا یکپارچگی قیمت‌گذاری حفظ شود.

معاون رییس جمهور ایالات متحده به نمایندگان بیش از ۵۰ کشور اشتراک کننده در این جلسه گفت: "ما می‌خواهیم مشکل هجوم مردم به بازارهای ما را با مواد معدنی حیاتی ارزان‌قیمت که تولیدکنندگان داخلی ما را تضعیف می‌کنند، از بین ببریم."

جی دی ونس گفت که حکومت می‌خواهد ایجاد مراکز تولیدی متنوع، شرایط سرمایه‌گذاری پایدار و زنجیره‌های تدارکاتی را شاهد باشد که در برابر اختلالات خارجی مصوون اند.

ونس افزود: "برای آنانیکه شامل این [بلاک] می‌شوند، ما تهداب و اساس لازم برای تامین مالی خصوصی و دسترسی مصوون به منابع معدنی حیاتی مورد نیاز کشورتان را در مواقع اضطراری یا سایر موارد احتمالی ارایه می‌دهیم."

حکومت به رهبری دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، اقدامات متعددی را به شمول سرمایه‌گذاری عمده در توسعه مواد معدنی حیاتی انجام داده و چندین توافق را با کشورهای مختلف برای آنچه مقامات حکومت حل "مشکل" چین بر منابع عناصر خاکی کمیاب می‌نامند، منعقد کرده است.

به گفتۀ مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده که در این جلسه سخنرانی کرد، تنها در ماه اکتوبر، ایالات متحده بیش از ۱۰ میلیارد دالر توافقات را در زمینۀ مواد معدنی حیاتی با پنج کشور منعقد کرد. او گفت که مواد معدنی حیاتی یک موضوع " با اهمیت فوق‌العاده" برای حکومت است.

روبیو افزود که تنوع‌بخشی به زنجیره‌های تدارکاتی و دسترسی به موادمعدنی حیاتی یک اولویت اصلی برای حکومت به رهبری ترمپ و جهان است.

روبیو گفت که ایالات متحده قبلاً مواد معدنی حیاتی و محصولات مشتق‌شده‌ای را تولید می‌کرد که منجر به تکنالوژی‌های متعدد از جمله جت، کمپیوتر و عصر فضا شدند.

وزیر خارجۀ ایالات متحده افزود: "و پس از آن ما نابینا شدیم. نابینا توسط پوتنشیل تکنالوژی‌هایی که آن فلزات به ارمغان آوردند، اما ما از اهمیت آنها چشم‌پوشی کردیم. ما آنچه را که قدیمی و از مد افتاده به نظر می‌رسید، دور انداخیم... و به همراه آن، بخش عمده‌ای از صنایع معدنی حیاتی امریکا به سوی نابودی و زوال رفت."

به گفتۀ وزیر خارجۀ ایالات متحده "یک روز از خواب بیدار شدیم و متوجه شدیم که امنیت اقتصادی و آینده خود را به دیگران واگذار کرده‌ایم. ما در گرو هر کسی بودیم که زنجیره‌های تدارکاتی این مواد معدنی را کنترول می‌کرد."

وزیر خارجه ایالات متحده گفت: "امید من این است که ما امروز به عنوان اولین گام اما مهم برای اصلاح این اشتباه اینجا جمع شده‌ایم."

مارکو روبیو علاوه کرد که ایالات متحده آماده است و قصد دارد با هر کشور همکاری کند تا نقش تخصصی را دریابد که [آن‌کشورها] می‌توانند در این تلاش ایفا کنند.

روبیو گفت: "اگر مواد معدنی ندارید، می‌توانید به پالایش آنها کمک کنید و کشورهایی که اینجا جمع شده‌اند شامل بزرگترین مصرف‌کنندگان محصولات معدنی حیاتی اند که در کنار هم قدرت خرید دارند... تا بازار جهانی مقاوم‌تر و متنوع‌تری بسازند."

او افزود: "همه اینجا نقشی دارند تا آن را ایفا کنند و به همین دلیل است که ما از آمدن شما و عضویت در این گردهمایی بسیار سپاسگزاریم، گردهمایی‌ای که امیدوارم نه تنها به گردهمایی‌های بیشتر، بلکه به اقدام منجر شود."

مارکو روبیو در یک نشست خبری پس از آن با خبرنگاران، از یک چارچوب جدید برای مواد معدنی حیاتی به نام فورج خبر داد و گفت که چندین عضو از ۵۵ شریکی که در این جلسه شرکت داشتند، از قبل برای عضویت در آن ثبت‌نام کرده‌اند.

وزیر خارجۀ ایالات متحد افزود که زنجیرۀ تدارکاتی فعلی "به شدت در دست یک کشور متمرکز است" و خاطرنشان کرد که این یک "چالش جهانی است که نیاز به پاسخ جهانی دارد."

حکومت به رهبری رییس جمهور ترمپ می‌گوید که مواد معدنی حیاتی بخش عمده‌ای از بحث‌هایی است که در مقیاس جهانی برگزار می‌شوند.