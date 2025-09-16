امریکا و قطر در 'آستانۀ' امضای یک قرارداد دفاعی

مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا، روز سه شنبه با شیخ تمیم بن حمد، امیر قطر، در دوحه دیدار کرد. دو طرف بر مشارکت پایدار امنیتی میان ایالات متحده و قطر و تعهد دو کشور بر تامین امنیت و ثبات بهتر در منطقه تاکید کردند.

روبیو در پستی در شبکۀ اجتماعی ایکس در مورد دیدارش با امیر قطر گفت: "از او (شیخ تمیم) به خاطر تلاش‌های میانجی‌گرانۀ همیشگی قطر جهت ایجاد توافق صلح بین اسراییل و حماس و بازگرداندن گروگان‌ها تشکر کردم".

این دیدار یک هفته پس از آن انجام می‌شود که اسراییل رهبران گروه تروریستی حماس را در دوحه، پایتخت قطر هدف قرار داد. عملیاتی که دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، گفت از آن "ناخرسند" است.

ترمپ در بیانیه‌ای که از سوی کارولین لیویت، سخنگوی قصر سفید، هفته گذشته خوانده شد، گفت: "بم‌باران یک جانبۀ قطر، یک کشور مستقل و متحد نزدیک ایالات متحده که بسیار تلاش می‌کند و شجاعانه در کنار ما برای میانجی‌گری صلح خطرات را می‌پذیرد، اهداف اسراییل یا امریکا را به پیش نمی‌برد. با اینحال، از بین بردن حماس، که از بیچارگی باشندگان غزه سود برده است، یک هدف شایسته است."

بنیامین نتنیاهو، صدراعظم اسراییل از این حملات دفاع کرده و گفت که کشورش، تروریستان حماس را در هرکجایی که پناه برده باشند، آماج قرار خواهد داد.

قطر یکی از متحدان کلیدی ایالات متحده در شرق میانه است که بخش عمدۀ تلاش‌های میانجی‌گری بین اسراییل و حماس برای دستیابی به توافق آتش‌بس را بر عهده داشته است. این توافق همچنان شامل آزادی گروگان‌هایی می‌شود که از حدود دو سال به اینسو در بند حماس به سر می‌برند.

جنگجویان گروه حماس به تاریخ هفتم اکتوبر ۲۰۲۳ بر اسراییل حمله کرده و افزون بر کشتن کم و بیش ۱۲۰۰ نفر حدود ۲۵۰ نفر دیگر را گروگان گرفتند.

روبیو پس از دیدار با بنیامین نتنیاهو، و دیگر مقامات اسراییلی در میدان هوایی بن گوریون اسراییل گفت: "در واقع، ما یک توافقنامه همکاری دفاعی پیشرفته داریم که روی آن کار کرده‌ایم و در آستانۀ نهایی سازی آن استیم". وزیر خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا، جزییات بیشتری در مورد این توافقنامه ارایه نکرد.

روبیو در مورد جنگ غزه گفت که همه طرف‌های دخیل می‌خواهند که شاهد پایان مذاکره‌ای باشند که منجر به آزادی همۀ گروگان‌ها، خلع سلاح و ختم تهدید حماس شود. او گفت، قطر می‌تواند در این روند، نقش مهمی ایفا کند.