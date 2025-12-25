روبیو: رییس جمهور ترمپ به تعهداتش به مردم امریکا پابند است

مارکو روبیو، وزیر امور خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا، روز چهارشنبه ۲۴ دسمبر با انتشار ویدیویی در مورد دستاوردها و اقدامات حکومت امریکا، به ویژه وزارت خارجۀ این کشور، در سالی که گذشت صحبت کرد.

روبیو در این ویدیو که در حساب‌های رسمی کاربری وزارت خارجه امریکا نشر شده است، مسوولیت‌هایش به صفت وزیر خارجه، سرپرست مشاوریت امنیت ملی و سرپرست آرشیف ملی ایالات متحده، مایۀ "افتخار" خویش خوانده است. او همچنین رییس جمهور دونالد ترمپ را "بهترین" رییس جمهوری خواند که مردم امریکا تا حال داشته اند.

روبیو در زمرۀ دستآوردهای یک سال گذشته، به توافق‌های صلح اشاره کرد. "یک توافق صلح پس از یک توافق دیگر. هند و پاکستان در آستانۀ جنگ بسیار خطرناک قرار داشتند، اما رییس ‌جمهور [امریکا] جلو آن را گرفت. در مورد کمبودیا و تایلند، ما توافق صلح را برقرار کردیم. درباره آذربایجان و ارمنستان نیز، جنگی که می ‌توانست آغاز شود و پیامدهای فاجعه ‌باری داشته باشد، متوقف شد. و البته غزه؛ جنگ طولانی که هیچ‌ پایانی برای آن متصور نبود. ربیس ‌جمهور [امریکا] وارد عمل شد، به آن پایان داد، و برنامه ‌ای برای ثبات و امنیت درازمدت ارایه کرد."

وزیر خارجۀ امریکا گفت: "فراتر از این موارد، امسال به اروپا رفتیم و رییس‌ جمهور [ترمپ] کاری را انجام داد که هیچ ربیس‌ جمهور پیش از او موفق به انجامش نشده بود: واداشتن ناتو به افزایش هزینه‌های دفاعی تا پنج درصد. تا چند سال پیش این رقم یک یا دو درصد بود، اما اکنون همه این کشورها به پنج درصد متعهد شده‌اند. این یک دستاورد فوق‌العاده برای رییس‌جمهور ترمپ و تیم او است."

وزیر امور خارجۀ امریکا همچنین با اشاره به اصلاحاتی که تحت رهبری رییس‌ جمهور ترمپ در وزارت خارجه انجام داده، گفت که به این اصلاحات افتخار می‌ کند.

روبیو گفت: "ما ادارۀ ایالات متحده برای انکشاف بین‌المللی را حذف کردیم و تمام کمک‌های خارجی را زیر نظر وزارت امور خارجه قرار دادیم. به این ترتیب، اکنون وقتی به کشورها کمک مالی می‌کنیم، دقیقاً می‌دانیم این پول به کجا می‌‌رود و اطمینان داریم که به متحدان و دوستانمان کمک می‌شود، نه این‌ که صرف ثروتمند شدن یک گروه ثالث شود که از پول مالیه ‌دهندگان شما بهره‌ مند می‌شود."

روبیو همچنین گفت: "ما همچنین در تامین امنیت مرزها نقش داشتیم. هرچند این مسوولیت بر عهده وزارت امنیت داخلی است، اما ما نیز مشارکت داشته‌ایم؛ نه ‌فقط از طریق توافق‌هایی که با کشورهای دیگر برای بازگرداندن افراد انجام دادیم، امروز کشورهای بیشتری نسبت به هر زمان دیگری، اتباعی را که به ‌طور غیرقانونی در کشور ما حضور دارند می ‌پذیرند و آن‌ها را پس می ‌گیرند. آن‌ها همچنین به ما کمک می‌کنند تا از همان ابتدا مانع ورود غیرقانونی افراد به ایالات متحده شویم. این یک دستاورد بزرگ است."

او با اشاره به تاکید بر پابندی "ربیس‌ جمهور امریکا" به وعده‌هایی که به مردم امریکا داده است، گفت که از طریق "مقابلۀ مستقیم با کارتل‌های مواد مخدر، امنیت ما را حفظ می‌ کند؛ کارتل‌هایی که مردم ما را مسموم و نابود می‌ کنند. رییس‌ جمهور ترمپ وعده داد که با آن‌ها مقابله کند و اکنون در حال انجام این کار است. او به وعده‌اش به شما عمل می‌ کند."

در همین حال، وزیر خارجۀ ایالات متحده تصریح کرد که سال ۲۰۲۶ آزمون‌های بیشتری به همراه خواهد داشت، اما گفت: "ما رییس ‌جمهور عالی و تیم قدرتمند داریم که او خود، آن را ساخته است. ما بی ‌صبرانه منتظر دستاوردهای هیجان‌انگیز سال پیش‌رو استیم."