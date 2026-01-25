نخستین ملاقات سه جانبۀ امریکا، روسیه و اوکراین پس از تهاجم روسیه

مذاکره کنندگان ایالات متحده، روسیه و اوکراین، روز جمعه، در نخستین مذاکرات سه جانبه در امارات متحدۀ عربی، ملاقات کردند.

این نخستین دیدار مستقیم سه جانبه از زمان تهاجم تمام عیار روسیه بر اوکراین در فبروری ۲۰۲۲ به اینسو بود که در شهر ابوظبهی امارات برگزار شد.

پیش از این، قصرسفید نیز به صدای امریکا تایید کرد که مذاکرات در روزهای جمعه و شنبه برنامه ریزی شده است.

این بحث‌ها به تعقیب ملاقات اوایل این هفته میان دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده و ولادمیر زیلینسکی، همتای اوکراینی اش در شهر داووس سویس و ملاقات روز پنجشنبه میان ولادمیر پوتین، رییس جمهور روسیه با استیف ویتکاف نمایندۀ ویژۀ ایالات متحده و جرد کووشنر، داماد رییس جمهور ترمپ در مسکو انجام می‌شود.

تا زمان انتشار این خبر، هیچ بیانیه رسمی منتشر نشده است. رییس جمهور ترمپ پیش از این گفته بود که اگر پوتین و زیلینسکی به توافق نرسند، «احمق» هستند.

رییس جمهور ایالات متحده در داووس در پاسخ به خبرنگاران در مورد پیامش به پوتین گفت: "این جنگ باید پایان یابد."

در اوایل این هفته، وقتی از ویتکوف پرسیده شد که آیا معتقد است پوتین خواهان صلح است، او گفت که همچنان نسبت به دستیابی به یک راه‌حل خوش‌بین است. فرستاده ویژۀ ایالات متحده گفت: "امیدواریم به زودی خبر خوبی برای اعلام داشته باشیم."

مقامات امریکایی گفتند که مذاکرات "به یک موضوع محدود شده است"، اگرچه مانع اصلی همچنان وضعیت سرزمین‌های اشغالی در شرق اوکراین است.

روسیه در حال حاضر تقریباً ۲۰ درصد از اوکراین را اشغال کرده و از کیف خواسته است که مناطق بیشتری را که به طور کامل کنترول نمی‌کند، به همراه کاهش قابل توجه قابلیت‌های نظامی اوکراین، واگذار کند.

کرملین این مذاکرات را "اساسی" و "سازنده" توصیف کرده، اما گفته است که بدون حل و فصل ادعاهای ارضی، دستیابی به یک توافق درازمدت ناممکن است.

ولادمیر زیلنیسکی، به خبرنگاران گفت که بار توافق تنها به دوش کیف نیست. زیلینسکی افزود: "دنباس یک موضوع کلیدی و مهم است. در این باره بحث خواهد شد. همان‌طور که روی نحوۀ نگرش سه طرف نیز بحث خواهد شد."

روسیه در گذشته خاطرنشان کرده است که صلح را تنها در صورت شرایط مسکو پذیرا خواهد شد و هیچ علاقه‌ای به آتش بس نشان نداده است. مسکو خواهان کنترول قلمروهای اشغالی در شرق اوکراین و کاهش قابل توجه توانایی نظامی اوکراین است.

اوکراین گفته است که به دنبال احیای دوبارۀ حاکمیت و تضمین امنیتی از غرب است تا کشور را از تهاجمات آیندۀ روسیه حفاظت کند.

اوکرینرگو، شرکت برق دولتی اوکراین گفته است که به تعقیب حملات هوایی اخیر روسیه، اکثر مناطق اوکراین با قطع اضطراری برق مواجه اند. مقامات انرژی اوکراین هشدار داده اند که اگر "آتش بس انرژی [برق]" در روزهای آینده حاصل نشود، فاجعۀ انسانی بالقوه‌ای رخ خواهد داد.

حملات روسیه بسیاری زیربناهای انرژی اوکراین را تخریب کرده، میلیون‌ها نفر را در بحبوحۀ درجۀ حرارت زیر صفر و وضعیت دشوار زمستان، بدون برق و یا گرما قرار داده است.