واشنگتن: حملات مداوم روسیه بر اوکراین 'تشدد خطرناک و توضیح ناپذیر' است

تامی بروس، معاون نمایندۀ ایالات متحده در سازمان ملل متحد، می‌گوید که تداوم حملات روسیه بر اوکراین، به شمول حملۀ اخیر که در آن از یک میزایل دارای قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای کار گرفته شده است، "خطرناک و توضیح ناپذیر" است.

این درحالیست که حکومت به رهبری دونالد ترمپ، با هر دو جناح در تلاش برای پایان بخشیدن جنگ سرگرم کار است.

بروس، حین سخنرانی روز دوشنبه در یک نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت: "از زمان آغاز جنگ به اینسو، اکنون بیش از هر وقت دیگر به یک معامله نزدیک‌تر شده ایم". او این پیشرفت را نتیجۀ تلاش‌های دپلوماتیک اخیر ایالات متحده و رهبری دونالد ترمپ، رییس‌جمهور امریکا، عنوان کرد.

بروس گفت: "باوجود این، روسیه حملات بیشتری را بر اوکراین انجام داده که شامل حملۀ میزایل مافوق سرعت صوت اوریشنیک است که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را دارا می‌باشد و یک ساحه را در نزدیکی سرحد اوکراین با پولند و ناتو هدف قرار داده است."

در پی سلسله حملات میزایلی روسیه بر اوکراین در هفتۀ گذشته، به شمول حمله با میزایل اوریشنیک، کیف خواهان برگزاری این نشست شورای سازمان امنیت ملل متحد شد.

این حمله چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که مقامات امریکایی در پاریس با ایتلافی از متحدین اوکراین ملاقات کرد و آنان حمایت قوی‌ شان‌را برای تضمین امنیت کیف پس از دستیابی به توافق صلح با روسیه ابراز داشتند.

بروس گفت: "ما حملات مداوم و تشدید شوندۀ روسیه را بر تسهیلات انرژی و سایر زیربناهای اوکراین، محکوم می‌کنیم." او علاوه کرد که این " حملات، آرمان صلح، آرمان با اهمیت فوق‌العاده برای جهان و برای رییس‌جمهور ترمپ را به تمسخر می‌گیرد."

اوایل روز سه شنبه، اوکراین گفت که در بحبوحۀ سرمای شدید در سراسر این کشور، روسیه یک حملۀ بزرگ را برای هدف قرار دادن تاسیسات انرژی اوکراین انجام داده است.

ولادمیر زیلینسکی، رییس جمهور اوکراین، در یک پیام در شبکۀ اجتماعی ایکس نگاشت که روسیه، در تازه ترین حملات خود بر خاک اوکراین، از نزدیک به ۳۰۰ طیارۀ بدون سرنشین، ۱۸ میزایل بالستیک و هفت میزایل کروز استفاده کرده است. زیلینسکی افزود که صدها هزار منزل در کییف، برق ندارند.

معاون نمایندۀ ایالات متحده در سازمان ملل متحد، روز دوشنبه (۱۲ جنوری) خاطرنشان کرد که روسیه یک سال پیش به قطعنامۀ شورای امنیت که خواستار پایان سریع درگیری‌ها در اوکراین – که با تهاجم تمام عیار روسیه بر اوکراین در فبروری ۲۰۲۲ آغاز شد، رای مثبت داد. او گفت: "خوب می‌شد اگر روسیه حرف‌هایش را با عمل هماهنگ می‌کرد."