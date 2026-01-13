اسکات بسینت، وزیر مالیۀ ایالات متحدۀ امریکا، روز دوشنبه گفت که کشورهای عضو "جی هفت" یا گروه هفت اقتصاد بزرگ جهان و نمایندگان سایر کشورها، "تمایل شدید" خود را برای رسیدگی به آسیبپذیریها در زنجیرۀ تدارکات مواد معدنی حیاتی ابراز کردهاند.
آقای بسینت پس از میزیانی نمایندگان کشورهای عضو گروه هفت اقتصاد بزرگ جهان در واشنگتن دی سی، با نشر پیامی در شبکۀ اجمتاعی ایکس گفت: "از شنیدن تمایل قوی و مشترک برای رسیدگی سریع به آسیبپذیریهای کلیدی در زنجیرههای تدارکاتی مواد معدنی حیاتی خوشحال شدم. من خوشبین استم که کشورها خطرزدایی محتاطانه را به جای جداسازی دنبال کنند و لزوم اقدام قاطع را به خوبی درک کنند."
بسنت این سخنان را پس از نشستی با کشورهای گروه هفت شامل کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، جاپان، بریتانیا و ایالات متحده و همچنین وزرای از آسترالیا، کوریای جنوبی، مکسیکو و نمایندهای از اتحادیه اروپا بیان کرد.
ایالات متحده از قدرتهای اقتصادی جهان خواست تا منابع انرژی خود را متنوع ساخته و وابستگی به چین جهت تامین مواد معدنی حیاتی را کاهش دهند. ایالات متحده مواد معدنی حیاتی را به عنوان یک موضوع امنیت ملی و اهمیت اقتصادی در نظر میگیرد.
وزارت مالیۀ ایالات متحده در بیانیهای که پس از این جلسه منتشر شد، اعلام کرد که زنجیرههای تدارکاتی "بیش از حد متمرکز و در برابر اخلالگری و دستکاری، آسیبپذیر شدهاست."
در این اعلامیه آمده است: "ایالات متحده اقدامات و سرمایهگذاریهایی را که پیش از پیش روی دست گرفته، و همچنان گامهای پلان شدۀ مقاوم، ایمن و متنوع برای ایجاد زنجیرههای اکمالاتی مواد معدنی حیاتی را برجسته کرد."
در این اعلامیه همچنان آمده است که بسینت از شرکتکنندگان خواسته است تا مقاومت زنجیرۀ تدارکات خود را افزایش دهند و از شرکتکنندگان به خاطر تمایل شان جهت "آموزش و همکاری سریع با یکدیگر برای اقدام قاطع و راهحلهای پایدار" سپاسگزاری کرد.
حکومت به رهبری رییس جمهور ترمپ میگوید که مواد معدنی حیاتی بخش عمدهای از بحثهایی است که در مقیاس جهانی برگزار میشود.بسینت، در جریان مصاحبه ماه نومبر با شبکۀ فاکس بیزنس گفت که ایالات متحده در مسیر "حل مشکل چین" در مورد اکمال عناصر خاکی کمیاب است.
جیمسن گریر، نمایندۀ تجارتی ایالات متحده که در این نشست حضور داشت گفت که ایالات متحده از همکاری در خصوص ایجاد زنجیرههای تامین متنوع و انعطافپذیر برای "مقابله با نفوذ رویکرد نا متعارف بازار در این بخش"، استقبال میکند.
لارس کلینگبیل، معاون صدراعظم و وزیر مالیۀ آلمان، یکی از شرکتکنندگان در نشست روز دوشنبه گروه هفت، در پستی در شبکۀ اجتماعی ایکس گفت: "مواد اولیه حیاتی، عناصر خاکی کمیاب و زنجیرههای تامین مصوون، موضوعات مهمی برای ما در آلمان و اروپا در زمینه توسعه اقتصادی، رشد و مشاغل مصوون اند."
گلینگبیل افزود: "به همین دلیل خوب است که ما روی این موضوع در واشنگتن تبادل نظر میکنیم."
