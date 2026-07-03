ایالات متحده از حق دفاع پاکستان در برابر حملات تروریستی حمایت میکند

وزارت امور خارجهٔ ایالات متحده در یک واکنش اختصاصی به صدای امریکا گفته است که واشنگتن در پی حملات هوایی اخیر پاکستان به خاک افغانستان، از "حق پاکستان برای دفاع از خود در برابر حملات تروریستی" حمایت میکند؛ حملاتی که بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، دستکم ۲۸ غیرنظامی به شمول زنان و کودکان در آن کشته شدهاند.
دفتر سخنگوی وزارت خارجه امریکا در پاسخ کتبی به پرسش صدای امریکا درباره این حملات فرامرزی که به تاریخ ۲۸ جون در ولایتهای پکتیا، پکتیکا و کنر انجام گرفت، گفت: "ما از این گزارشها آگاه هستیم. مردم پاکستان از دست تروریستها رنج فراوانی بردهاند. ایالات متحده از حق پاکستان برای دفاع از خود در برابر حملات تروریستی حمایت میکند."
صدای امریکا همچنین از وزارت خارجه امریکا پرسیده بود که آیا این حملات را از منظر حقوق بشردوستانه بینالمللی و اصول مربوط به حفاظت از ملکیها بررسی کرده است یا نه، اما تا نشر این گزارش موفق به دریافت واکنش وزارت خارجه نشده است.
این در حالی است که هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) گفته است که در این حملات هوایی پاکستان در مناطق مرزی، دستکم ۲۸ غیرنظامی کشته و ۴۹ تن دیگر زخمی شدهاند.
یوناما روز دوشنبه (۲۹ جون) با نشر اعلامیه ای گفت: "این ارقام ابتدایی است و با ادامه تداوی زخمیان [این حملات] در شفاخانه ها، ممکن افزایش یابد... یوناما بار دیگر بر درخواست خود مبنی بر احترام به اصول احتیاط، تفاوت قایل شدن و تناسب [استفاده از قوا] به منظور حفاظت از غیر نظامیان از آسیب، بر اساس قانون بین المللی بشردوستانه تاکید می کند."
پس از این حملات، حکومت طالبان اعلام کرد که مواضع مربوط به شاخه خراسان گروه داعش را در دو ایالت پاکستان هدف قرار داده است. در مقابل، مقامهای پاکستانی گفتند که نیروهای این کشور چهار طیاره بیسرنشین طالبان را در ایالت بلوچستان سرنگون کردهاند.
این درگیریهای تازهٔ فرامرزی پس از آن آغاز شد که در جریان حمله شبهنظامیان "جماعت الاحرار" (از شاخههای تحریک طالبان پاکستان تیتیپی) در شهر کراچی، سه تن از نیروهای شبهنظامی پاکستان کشته شدند.
در همین رابطه، عطاالله تارر، وزیر اطلاعات پاکستان ادعا کرده است که در حملات هوایی این کشور بر کنر، پکتیا و پکتیکا، سه هدف مربوط به طالبان پاکستانی و جماعت الاحرار هدف قرار گرفت و در آن ۲۵ نفر که او آن را دهشت افگن خواند، کشته شد.
در مقابل، حکومت طالبان با رد این ادعا، ناامنی در پاکستان را ناشی از ضعف امنیتی خود آن کشور میدانند. حکومت طالبان با نشر اعلامیه ای همچنان گفتند که اسلام آباد بدون ارایه کدام "سند و شواهد معتبر، طرح رویداد های امنیتی، انفجار ها و حملات" را که در خاک پاکستان انجام می شود، به افغانستان نسبت می دهد. از جانب دیگر، واشنگتن حکومت طالبان در افغانستان را یک گروه "تروریستی" میداند.
بحران اخراج پناهجویان
در همین حال، گزارش جدید کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (یواناچسیآر) نشان میدهد تنشهای فزاینده میان مرزهای دو کشور، اوضاع ادغام و حفاظت از پناهجویان افغان را به شدت وخیم کرده است. بر اساس آمار رسمی سازمان ملل متحد، تنها در سال گذشته (۲۰۲۵)، حدود یک میلیون پناهجوی افغان در شرایط بسیار نامساعد از پاکستان اخراج شده یا به افغانستان بازگشتهاند. این روند در سال ۲۰۲۶ نیز با شدت ادامه داشته و با وجود بستن موقتی مرزها در اوایل سال، دستکم ۵۳۱ هزار و ۸۰۰ افغان دیگر به کشور بازگردانده شدهاند.
سازمان ملل متحد هشدار میدهد که این اخراجهای گسترده، فشار بیسابقهای را بر وضعیت آسیبپذیر حقوق بشری و امدادرسانی در افغانستان، بهویژه برای زنان و دختران وارد کرده است؛ چرا که بیش از ۵۰ درصد بازگشتکنندگان را زنان و ۵۵ درصد آنان را کودکان تشکیل میدهند.
از سوی دیگر، ناامنیهای ناشی از درگیریهای مرزی اخیر باعث بیجاشدگی داخلی گسترده در ولایتهای شرقی افغانستان شده است. بر اساس گزارش این نهاد، حدود ۶۹ هزار آواره داخلی جدید در سال ۲۰۲۶ در افغانستان ثبت شدهاند که ۷۳ درصد آنها زنان و کودکان هستند و با کمبود شدید سرپناه، غذا و خدمات صحی مواجهاند.
همزمان، دولت پاکستان نیز در پی وخامت اوضاع امنیتی، موج جدیدی از بازداشتها، جابهجاییهای اجباری و هجوم به منازل افغانهای بدون مدرک را در خیبر پشتونخوا و بلوچستان آغاز کرده است.
گفتنی است که پاکستان یکی از متحدان عمده غیرعضو ناتو برای ایالات متحده به شمار میرود. روابط میان واشنگتن و اسلامآباد از زمان بازگشت دونالد ترمپ، رییسجمهور امریکا به قصر سفید به طور چشمگیری بهبود یافته است. دو کشور علاوه بر همکاری در زمینه مبارزه با گروههای تندرو، در مسایل منطقهای نیز تعامل دارند؛ به طوری که پاکستان اخیراً به عنوان میانجی در تلاشها برای حل جنگ میان امریکا، اسراییل و ایران نیز نقش ایفا کرده است.
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